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13 Haziran 2018 15:36

Başkan Karabacak, vatandaşlara AK Parti’nin seçim vaatlerini anlattı

AK Parti’nin Kocaeli Seçim Beyannamesi’nde yer alan Darıca Millet Bahçesi ilçede memnuniyetle karşılanırken, sahilde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Karabacak, Darıca’nın yeni projelerle bölgede örnek bir kent olacağının altını çizdi.

Başkan Karabacak, vatandaşlara AK Parti’nin seçim vaatlerini anlattı

13 Haziran 2018 15:36


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Sahili’nde vatandaşlarla bir araya gelerek AK Parti’nin Kocaeli Seçim Beyannamesi’nde yer alan projeler hakkında vatandaşlara bilgiler katardı. Başkan Karabacak, yaptığı konuşmada yaklaşık 450 dönümlük alanda yaptıkları sahil düzenleme çalışmaları sonucu ilçenin çehresinin değiştiğine vurgu yaparak, “Her akşam sahillerimizde değişik bölgelerden binlerce vatandaşımızı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Piknik ve Mesire Alanlarıyla birlikte sahilimizin her noktasında gencinden yaşlısına her insanın ihtiyacına cevap verebilecek sosyal donatı alanlarımızla halkımıza hizmet ediyoruz” dedi.


AK Parti’nin seçim Beyannamesi’nde yer alan projelerle Kocaeli’nin büyük gelişme kaydedeceğini söyleyen Başkan Karabacak, “AK Parti’nin Kocaeli Seçim Beyannamesi’nde yer alan Darıca Millet Bahçesi, Darıca - Gebze Metrosu, Bayramoğlu Marina projesi, Darıca Gençlik Eğitim Merkezi, Darıca’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’n; Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden de 3. Havalimanına ulaşacak demiryolu hattında hizmet verecek Hızlı Tren Projesi ve Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeniden yapılandırılarak modern bir yapıya kavuşturulması gibi projeler ilçemizin çehresini değiştirecek önemli projeler. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun diyoruz. Bu ve benzeri hizmetlerin devamı için 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri büyük önem taşıyor. Bu anlamda siz değerli halkımızdan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek istiyoruz” diye konuştu.




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