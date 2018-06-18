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18 Haziran 2018 15:43

Başkan Karabacak, vatandaşlara karanfil dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Hakan Höbek’le birlikte seçim çalışmalarına katılarak vatandaşlara karanfil dağıttı.

Başkan Karabacak, vatandaşlara karanfil dağıttı

18 Haziran 2018 15:43


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmalarına AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Hakan Höbek’e eşlik ederek devam eden Başkan Karabacak, vatandaşların AK Parti’ye olan teveccühlerinin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, “inanıyoruz ki halkımız 16 yıldır her türlü engellemelere rağmen ülke insanımıza büyük hizmetler sunan AK kadrolara sandıklarda bir kez daha ‘Evet’ diyecektir” dedi.


Vatandaşlara gezisi sırasında karanfil dağıtan Başkan Karabacak, “Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte teşkilatımızın her kademesindeki partili kardeşlerimizle birlikte girilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmadık. Seçim gününe kadar da çalışmalarımız artarak devam edecek. Halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve AK Parti’ye olan inancı seçimler öncesi bizlere güç veriyor. Sandıklardan çıkacak sonuçların ülkemizi hedeflediğimiz güçlü yarınlara taşıyacak şekilde sonuçlanacağından şüphemiz yok. Halkımız güçlü lider, güçlü meclis için Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve AK Parti’yle bir kez daha devam diyecektir. Şimdiden seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




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