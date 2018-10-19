Başkan Karabacak'tan metro hattı temel atma törenine davet

Darıca - Gebze Metro Hattı temel atma töreni için bastırılan afişleri vatandaşlara dağıtarak temel atma törenine davet eden Başkan Karabacak, “TBMM Başkanımız Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Gebze - Darıca Metrosu tüm Kocaeli için büyük bir yatırım. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük yatırım olan ve 5 milyar liraya mal olacak Gebze - Darıca Metrosunun Kocaelimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olması diliyorum. 2022 yılında hizmete açılması planlanan Metro inanıyorum ki sadece Darıca ve Gebze'nin değil Kocaeli'nin çehresini değiştirecektir. Yüksek teknolojiyle yapılacak olan metro, sürücüsüz ve güvenli bir seyahat imkanı sağlarken, Gebze OSB - Darıca Sahil arasını da 19 dakikaya indirerek trafikte önemli bir rahatlama sağlayacak. Bu noktada bölge halkımıza bu önemli projeyi hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanımız, İbrahim Karaosmanoğlu ve bölge milletvekillerimize halkımız adına teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı 20 Ekim Cumartesi günü saat 10.30'da Gebze Kent Meydanı'nda yapılacak olan temel atma törenine davet ediyorum” dedi.