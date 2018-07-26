Başkan Karabacak’tan STK’lara teşekkür ziyareti

Darıca Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte Darıca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan Sönmezyıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Başkanı Şafak Erestin ve Darıca Minibüsçüler Kooperatif Odası Başkanı İsa Erkatmış’ı ziyaret eden Başkan Karabacak, hem STK’larla 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerini değerlendirdi hem de STK’lara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Karabacak, ziyaretlerde ilçede devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunurken, “Bizler 14 yıldır ilçemize en güzel şekliyle hizmet etme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte şehrimize değer katan, birçok büyük projeyi hep birlikte hayata geçirdik, vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırarak marka bir ilçe haline geldik. Bizler bu projelerimizi hayata geçirirken, Ak Parti hükümeti de Türkiye’yi bölgemizin lider ülkesi haline getirmiştir. Her alanda gelişen Türkiye için 24 Haziran seçimleri büyük önem taşımasaydı, çok şükür halk bir kez daha istikrardan yana tercihini kullanarak ülke yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ak kadrolara bir kez daha teslim etmiş ve 2023’ün güçlü Türkiye’sinin önünü açmıştır" dedi.