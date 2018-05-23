Başkan Karaosmanoğlu 1. Bölge antrenörleri toplantısına katıldı

bölge antrenörleri toplantısına katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin kente ve kadınlara kattığı değerin önemi bir kez daha ifade edildi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de hazır bulunduğu toplantıda, çocukların zeka gelişimi, fiziksel, psikolojik gelişimi üzerindeki tüm olumlu sosyal etkiler annelerin en kıymetli başarısı olacağı vurgulanırken, bunun yanında annelerinde kendilerinin mutlu ve sağlıklı olması için yapması gerekenlerin olduğu ifade edildi.

Her yönüyle çocuklarına örnek olan annelerin varlığı ile daha güçlü bir neslin geleceğe hazırlanabileceğini görüşmede ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Kadınlarımızın sağlıklı ve mutlu olmaları hem çocuklarını hem de çevrelerini mutlu etmektir. İşte bu nedenle Evden Okula Haydi Anneler Spora projesini hayata geçirdik. Çocuklarını eve bıraktıktan sonra günlük telaşelerin içerisinde annelerimizin kendisini kaybedip bu hayattaki gerçek sorumluluklarını unutmamasını istedik” diye konuştu.

Evden Okula Haydi Anneler Spora projesinde görev yapan antrenörlerin toplumsal sorumlulukların öneminden de bahseden Karaosmanoğlu, “Bu hayatta anne olmanın asıl gayesi bir çocuğa kılavuzluk edebilmek, ona hayatta nasıl yol alması gerektiğini öğretebilmektir. Çok şükür projemizle binlerce annemize ulaştık. İşte arzu ettiğimiz hedefe ulaşmada eğitmenlerimizin ve görevli çalışanlarımızın ortaya koyacağı performans da bir hayli öneme sahiptir” şeklinde konuştu.

“Annelerin elinin değdiği her şey güzelleşir, bereketlenir” diyerek çocukların her türlü faydalı alışkanlığını anneden kazanacağını da söyleyen Karaosmanoğlu, “Her faydalı projenin ve alışkanlığın içerisinde kadınımızın olmasını çok önemsiyorum. Spor yapan annelerin çocukları da muhakkak ki spor yapacaktır. Zararlı alışkanlıklardan uzak kalan bir annenin evinde çocukların da zararlı alışkanlıklarla yaşaması çok düşük olasılıklar arasındadır. Anneler, toplumun tüm değerlerinin yükselmesinde en büyük paya sahiptir. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımız üzerinde yoğunlaşıyor ve projeler üretiyoruz. İşte bu sebeple siz kıymetli eğitmenlerimiz çok hassas bir görevi ifa ediyorsunuz. Görevinize odaklanmış antrenörlerimiz annelerimizin yakalayacağı başarıya direkt etki etmiş olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.