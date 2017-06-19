Başkan Karaosmanoğlu: “65 yaşındayım her gün spor yapıyorum”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde kalan kız voleybol ve yüzme takımında başarılar elden eden öğrencileri makamında ağırladı. İl Müdürü Bekir Yümnü ve Büyükşehir Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül’ün de katıldığı birliktelikte, başarılı öğrenciler kupa ve madalyalarıyla Başkan Karaosmanoğlu’nu ziyaret etmekten duydukları mutluluğu ifade ettiler.

Sevgi Evleri başta olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı merkezlerde kalan öğrencilerin spora bakışının iyi yerlerde olduğunu belirten İl Müdürü Bekir Yümnü, “Özellikle yüzme de çok istekli ve başarılılar. Spor yapmak, yavrularımızın hayatlarında yeni bir soluk ve heyecan meydana getiriyor. Bu nedenle Spor Lisesi’ne giden öğrencilerimizin olması da bizi ayrıca memnun ediyor. Voleybolda sporcularımızın yaşları küçük olmasına rağmen, önümüzdeki dönemde Türkiye’de birinciliğini bırakmayacaklar” diye konuştu. Bu başarıların arkadasın resmi kurumlar ve özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir desteği olduğunu belirten Yümnü, “Bu sayede öğrencilerimiz kendi kategorilerinde ülke çapında birer marka oldular. Bu heyecanla lisanslı öğrenci sayımızı da çoğaltmak istiyoruz. Öğrencilerimizin sporla birlikte yaşamdaki başarıyı ve dayanışma ruhunu geliştiriyorlar” açıklamasını yaptı.

Başarılı sporcularla yakından ilgilenen ve keyifli bir sohbet gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Spor hayatı düzene sokar. Spor bir disiplindir, hedeftir. İnsanın canı sıkılmaz ve kaliteli bir yaşamı olur. Bizlerin en büyük görevi insanımızın ve özellikle sizler gibi pırlanta misali çocuklarımızın hayatta her anını dolu dolu yaşamasına vesile olacak çalışmalar yapmaktır. Bunu da yapıyor, tesisleşme noktasında kentimizde çok büyük adımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizde ve özellikle kentimizde 7’den 77’ye her bireyi spor ve sanatla buluşturmalıyız” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün merkezlerinde kalan tüm öğrencilerimiz, sporla uğraşmalıdır hatırlatması yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Ben 65 yaşındayım ama her gün spor yapıyorum. Çünkü vatandaşımıza hizmet etmek için bu yaşam şekli çok önemlidir. Bu yoğun çalışma temposuna spor yaparak kendimi hazırlıyorum. Bu noktada sizlerden de tüm arkadaşlarınızı spora yöneltmenizi istiyorum. Şunu da sizlerin huzurunda belirtmek isterim ki, Beden Eğitimi öğretmenlerimize toplumun sağlığının iyi noktalara gelmesi ve spora yapmaya teşviki noktasında büyük iş ve görev düşüyor” şeklinde konuştu.

“Gençlerimize spor yapmayı şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı” Yaşamın kaliteli bir şekilde sürmesi için koruyucu sağlık önemlidir, bu da spor yapmakla olur. Gençlerimize sporu tavsiye ediyorum. Ruhen güçlü olmak için bedenen de sağlıklı olunması gerekmektedir. Büyükşehir olarak spor yapılabilecek alanların oluşmasında yoğun bir çalışmamız var. Bu başarıları elde eden bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından, Başkan Karaosmanoğlu’nun başarılı öğrencilere hediye takdim etmesiyle sona erdi.