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07 Haziran 2018 13:08

Başkan Karaosmanoğlu, "Alikahya bölgemize Bilgi Evi kazandırıyoruz"

Gençlik Platformu üyelerine konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Alikahya bölgesine Bilgi Evi yapılacağı müjdesini verdi.

Başkan Karaosmanoğlu,

07 Haziran 2018 13:08


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Alikahya Gençlik Platformu Başkanı Onur Yaşar ve üyelerine konuk oldu. Kocaeli’deki çocukların ve gençlerin sporla, sanatla, kültürle, bilimle ve kendilerini geliştirebilecek alanların oluşturulmasına öncü ve rol model bir yerel yönetim anlayışı sergilediklerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, Kılavuz Gençlik projesiyle tüm Türkiye’ye örnek olduklarını ifade etti. “Gençliğin sorunlarına karşı çare üreten Sivil Toplum Kuruluşları benim göz bebeğim” diyen Karaosmanoğlu, “Alikahya bölgemize Bilgi Evi kazandırıyoruz. Gördüğümüz bu eksikliği hızlı bir şekilde tamamlayarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin faydalanabileceği bir hizmeti yapmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.


Milli ve manevi değerlere uygun gezilerle gençliğimize ecdatlarını da tanıttıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, “Çanakkale gezilerimiz bunlardan bir tanesidir. Bu özel yerler gençlerimizin görmesi ve tanıması açısından önemlidir. Dedesinin nasıl kahramanlıklar yaptığını öğrenmesi de bir o kadar değerlidir. Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını zamanlarını doğru alanlarda doldurmasını hep birlikte sağlamalıyız. İşte sizin bu platformunuz bu bakımdan çok kritik bir görevi de ifa etmektedir” şeklinde konuştu.


“Gençlerimiz kendilerini iyi yetiştirmek zorundadır” vurgusu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Buna yol ve imkân sağlayacaklarda sizin gibi STK’larımızdır. Meslek sahibi olma noktasında gençlerimizi doğruya yönlendirilmesi de çok önemlidir. Meslek kurslarına ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz ve hayat yolunda başarılı olmaları için hep birlikte çok çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.


Görüşme, karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.




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