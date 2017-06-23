Başkan Karaosmanoğlu: “Amatör spora destek vermeyi sürdüreceğiz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte organize ettiği 2016-2017 Sezonu Kupa Töreni ve İftar Buluşmasına katıldı. Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen geceye TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK) ve AK Parti Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, ASKF Başkanı Murat Aydın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, amatör sporuna hizmet etmiş birçok isim, kulüplerin yöneticileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

Gerçekleştirilen kupa töreni sonrası 2 bin 500 kişiyi geçkin davetliye bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Amatör spor denince aklımıza gelen ilk gelen şey 7’den 77’ye herkese spor yaptırabilmenin bir yaşam tarzı haline gelmesini sağlamak olmalıdır. Sporu ilk önce sağlık için yapılmasının önemine dikkat çekeceğiz. Bakınız hareket etmediğimiz zaman insan vücudu zayıflıyor, adeta çürüyor. Sağlığımız bozulduğunda dünyamız kararıyor. Ne kadar gencimizi spor yaptırabilirsek o kadar başarılı oluruz. Gençlerimizi hayata iyi hazırlamak istiyorsak, kötü alışkanlıklara ve yollara düşmesin istiyorsak çocuklarımıza muhakkak spor yaptırmalıyız” dedi.

İnsan ve özellikle gençler boşluk kaldırmaz vurgusu da yapan Karaosmanoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü “Onun için spor gençlerimizi hayata hazırlamada en önemli argümanımızdır. Spor yaptıracak altyapıyı Büyükşehir Belediyesi olarak oluşturuyoruz. Gerek bireysel gerek takım sporlarını inanarak amatör sporumuza destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Her kulübümüz bir okuldur, eğitim yuvasıdır. Kulüplerimiz de kendilerini böyle görmelidir. Takımlarımız gençlerimizi hayata hazırlamada büyük bir öneme sahiptir. Hep beraber bu konuda daha disiplinli olacağız. Spor bizi daha huzurlu bir topluma götürecektir. Centilmen ve ahlaklı insanların yetişmesinde spor bizlerin olmazsa olmazıdır. Bunun için amatör spora destek veriyoruz.”

“Her geçen gün amatör spor güçlenmelidir” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Herkes sağlıklı olmak ve daha güzel bir yaşam ister. Başarılı ve mutlu hayat sürmek için toplumumuza mutlaka spor yaptıracağız. Kulüplerimizin bir görevi de budur. Bu muhteşem organizasyonu gerçekleştiren ASKF Başkanı Murat Aydın ve çalışma arkadaşlarını, Büyükşehir Belediyemizin Gençlik ve Spor Dairesindeki yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnsanlığa ve gençliğe hizmet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı. Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın da, “Bugün burada 150 kupamızı sahiplerine dağıttık. En az iki bin beş yüz kişinin katıldığı hem kupa hem de iftar programını hayata geçirdik. Buraya katılan Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na, Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu’na ve buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Program çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.