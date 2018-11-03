Ferdi Koçal İlkokulu ve Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, “Anneye hizmet millete hizmettir” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “ Ferdi Koçal İlkokulu ve Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu'nu ziyaret etti. İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nun katıldığı birlikteliklerde okulların idarecileri ve öğretmenleriyle de görüşen Başkan Karaosmanoğlu, minik öğrencilerle de yakından ilgilendi. ‘Kocaeli Anne Şehir Projesi' kapsamında okullarda eğitim alan annelerle de görüşen Başkan Karaosmanoğlu, verilen hizmetle alakalı bilgi de aldı. Ziyaretlerinde toplumsal yapımızın temel dinamiği olan ilk öğretmenlerimiz, örf ve kültürün aktarıcıları annelerimizi çok önemsiyoruz diyen Karaosmanoğlu, “Ülke nüfusumuzun yüzde 49'unun kadınlardan oluşması toplumsal yapımızın hangi dinamikler üzerinde durduğunu göstermesi açısından önemli bir işarettir” dedi.

Obeziteye karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Başta kadınlarımız olmak üzere genç kuşakların küçük yaşlarda bilinçlendirilerek sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz. Sosyal projeleri ile Türkiye'ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlerde de liderliğini koruyor. Gündelik hayatin karmaşasında spor yapmaya zaman ayıramayan ev kadınları ve annelerimiz için hayata geçirdiğimiz 'Evden Okula, Haydi Anneler Spora' projesiyle yine bir ilke imza atmış olduk. Türkiye'de ev düzenine yüzde 78 oranında kadınlar karar veriyor. Anneye hizmet kadına çocuğa, mahalleye, şehre topluma ve millete hizmettir ilkesiyle yola çıktık. Ev düzeni için kişisel donanımın elinin artırılması, şehir düzenine kadın elinin değmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında ev kadınlarının çocuklarına eşlik ettiği bir şehir yaşamı hedefliyoruz” diye konuştu.

Öğretmen, anne, muhtarlık, belediye, kamu kuruluşları arasında şehrin bugünü ve geleceği için hedef birliği tesis etmenin yolunun okulu merkeze almaktan geçtiğini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Kadın ve annenin; sağlıklı yaşam, bilgi ve geleneğin aktarımı, gönüllülük, sürekli eğitim, spor, dayanışma, sosyalleşme, bilinçli toplumsal davranış ve birlik olma gibi hayati ihtiyaçları için okulların fonksiyonlandırılması gerekiyor. Bizi biz yapan değerlerin yaşaması annelere, annelerimizin mutluluğuna bağlıdır. Aile mutluysa toplum mutludur demektir. Toplum mutluysa memleket mutlu demektir. Mutlu anneler, mutlu bir gelecek demektir” açıklamasını yaptı.

Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam programıyla bir yılda Kocaeli'de üç bin seki yüz anne su sporlarıyla tanıştı. 50 bine yakın katılımcı anne 245 bin 170 kilogram verdi. 2 bin 400 ihtiyaç sahibi aile tespit edildi ve yardım eli uzatıldı. 18 katılımcının kanserle tedavisine aktif destek olundu. Hormonal sorun yaşayan 32 kadının gebelik tedavisi gerçekleştirildi. Yalnız yaşayan 57 yaşlıya ulaşılarak destek olundu. 7 parkinson hastasında gözle görülür iyileşmeler sağlandı. 43 aile gönüllü kardeş aile oldu.