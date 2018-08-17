Başkan Karaosmanoğlu, “Artık depreme daha hazırlıklıyız”

yılında vatandaşlarla birlikte İzmit’teki tramvayda yolculuk yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizim insanımızla her an bir aradayız. Bizim siyasi ve hizmet anlayışımız tam da budur” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yılında vatandaşlarla birlikte İzmit’teki tramvayda yolculuk yaparak mahalleri dolaştı. SEKA Park’ta Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’ni de gezen Karaosmanoğlu, ilköğretim öğrencileri ve halkın canlı olarak farklı büyüklükteki depremleri yaşaması sağlanarak deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatan Deprem simülasyon merkezinde de inceleme yaptı. Burada yaptığı açıklamada Karaosmanoğlu, “Marmara Depremi’nden bu yana 19 yıl geçti ve artık depreme daha hazırlıklıyız” dedi.

“Bizim insanımızla her an bir aradayız”

Vatandaşların mutluluğu ve huzurunu önemsediklerini söyleyen Karaosmanoğlu, “Yerel yönetimler olarak sizden aldığımız Allah Razı olsun ifadeleri bizim için en büyük onurdur. Durmayacağız ve daha çok çalışacağız. Kentlerimizin kalkınması için ne yapılması gerekiyorsa bilim insanlarımızla ve tüm kadrolarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Yeter ki ülkemizdeki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Halkımızın bize verdiği bu destek ve güç bizim en büyük sermayemizdir. Bizim insanımızla her an bir aradayız. Bizim siyasi ve hizmet anlayışımız tam da budur” dedi.

“Tedbir alacağız, her zaman teyakkuzda olacağız”

Dünyanın yaradılışından beri insanlığı tehdit eden bir afetlerin başında depremin geldiğini ifade eden Karaosmanoğlu, “Ülkemiz de deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğundan deprem sırasında ve deprem sonrasında nasıl hareket etmemiz gerektiğini iyi tayin etmek zorundayız. Ülkemiz deprem gerçeğiyle birçok kez yüzleşmiştir. Bunu en iyi bilen şehirlerinden biri de elbette ki Kocaeli’dir. Hangimiz binlerce kardeşimizi kaybettiğimiz, on binlercesinin yaralandığı o geceyi unutabilir? Ne yazık ki günümüz teknolojisinde depremin ne zaman, nerede, kaç şiddetinde olacağı önceden kestirilememektedir. Bizim görevimiz en kötü senaryoya dahi hazır olmak, çalışmalarımıza bu yönde devam ekmek, halkımızı da bu çerçevede bilgilendirmektir. Tedbir alacağız. Her zaman teyakkuzda olacağız” diye konuştu.

“Kaçak yapılaşmayla mücadelede yetersizdi”

yılında değerlendirmelerde bulunan Karaosmanoğlu, “Evlerimizi bu bilinç çerçevesinde, depremlere daha uygun şekilde inşa edeceğiz. Yollarımızı, İmar Planlarımızı ve Altyapımızı ona göre yapıyor, şehirlerimizi deprem gerçeğine göre kurguluyoruz. Olası depremleri en az hasarla ve en az can kaybıyla atlatacağız. Ne yazık ki ülkemiz bir deprem kuşağında bulunmaktadır. Depremle yaşamayı bir şekilde öğrenmek zorundayız. Tabi biz yöneticilere de bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir. Eski Türkiye, kaçak yapılaşmayla mücadelede yetersizdi. Şehircilik planlaması yok denecek seviyedeydi. Bir yere imar izni verildiğinde, zemini kontrol edilmez, kaç katlı yapı olacağı soruşturulmaz sorumsuz bir yönetim güdülürdü. Böylece maalesef ki kaçak yapılan binaların, kaçak katların altında kaldık” şeklinde konuştu.

“Depremin risk ve tehlikelerini belirledik”

Sorumsuzlukların ve bilinçsizliğin bedelini en ağır ödeyenler olarak bu işe bir “Dur” dediklerini de ifade eden Karaosmanoğlu, “Başkan seçildiğim ilk günden itibaren, ekibimle beraber deprem ve depreme karşı alınacak önlemlerle ilgili çalışmalara özel bir ehemmiyet verdik. Çalışmalarımızı ve şehircilik programlarımızı hep bu bilinçle gerçekleştirdik. TÜBİTAK-MAM İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz projeyle sınırlarımız içerisindeki deprem risk ve tehlikelerini belirledik. Bu çalışma kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi’ne dayalı Zemin Veri Bankasını kurduk. TÜBİTAK, üniversitelerimiz ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü İle beraber çalışmalar yaptık. Şehrimizdeki her bir fay hattını ve potansiyelini belirledik. İmar planlarımızı bu çalışmalar doğrultusunda oluşturduk. Vatandaşlarımız kendi binalarında ya da sokaklarındaki Potansiyel deprem riskini öğrenebilsin diye oluşturduğumuz verileri, belediyemizin internet sitesine yükledik” ifadelerini kullandı.

“31 adet deprem istasyonu sayısını 41’e çıkaracağız”

On binlerce ilkokul öğrencimize deprem eğitimi verdiklerini de söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “En önemli projemizlerimizden biri; Deprem Eğitim Simülasyon Merkezimiz’dir. Merkezimizde, Deprem hareketleri bire bir yansıtılabiliyor. Son olarak Türkiye’de ilk defa ilimizde yapılacak Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi ile belediyemizce işletilen 31 adet deprem istasyonu sayısını 41’e çıkaracağız. Projeyle ilimizde depreme yönelik acil müdahale ve erken uyarı sistemi kurulmuş olacak. Çok şükür, Türkiye artık eski Türkiye değil. Depremle yaşamayı öğreniyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle Kocaeli; İmar planlarıyla, yollarıyla, şehir kurgusuyla, yeni yapı stoklarıyla Depreme karşı güvenli bir şehirdir. Vatandaşlarımızda oluşan bilinç düzeyi çok önemlidir.”