Başkan Karaosmanoğlu, Artvin Livaneliler Derneği ile bir araya geldi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Artvin Livaneliler Dernek Başkanı Murat Soyer ve yönetimiyle bir araya geldi. Sohbet toplantısında yerel hizmetlerden, kültürel çeşitliliğe kadar birçok konuda istişareler gerçekleştirilirken, geçmişle gelecek arasında köprü olmak istediklerini dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Geleneklerimize ve insanımıza değer veriyoruz. Ortaya koyduğumuz her projenin temelinde insan ve kentimizin değerleri var. Millet olarak geçmişimize sahip çıkarken, geleceğin güçlü Türkiye’sini oluşturmak içinde halkımızla birlikte çalışıyoruz” dedi.

İzmit’te bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Unutmamız gereken o kadar çok şey var ki. Hastanın doktora yetişemediği, uçaklara sadece zenginlerin bindiği, ikna odalarının kurulduğu günleri, başı kapalı analarının yemin törenine alınmadığı günleri unutmadık. Anadolu’da gidecek hastanelerin olmadığı dönemlerde çok acı tablolarla karşı karşıyaydık. Bitmeyen yolların yolcusuz kaldığı günleri de unutmuyoruz. Artık eski Türkiye yok. İnşallah daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bir de öğrencilerin kitap bulamadığı o kara günler yok muydu? Kitaplar karaborsada satılıyordu. Rabbim ülkemizin IMF’e muhtaç edildiği o kara günleri bir daha bize yaşatmasın” dedi.

“Ülkemizin geldiği bu durumu hazmedemeyenlerin attıkları adımların en büyüğü 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiydi” ifadelerine yer veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Milletimizin ve vatansever emniyet güçlerimizin kahramanlıklarıyla o badireyi atlattık. Şimdi geldiğimiz bu süreçte 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri çok önemli milattır. Türkiye yoluna kararlılıkla 25 Haziran sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam edecektir. Vatandaşımız bizden hizmet bekliyor. Bu hizmetleri yapabilecek kadrolarda iş başındadır. Bakınız Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kadrolarımızla iş başındayız. Şehircilikte son 14 yılda çok önemli hizmetleri STK’larımızla birlikte hayata geçirdik” diye konuştu.