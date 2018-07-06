Başkan Karaosmanoğlu: “ASELSAN, milletimizin gözbebeğidir’’

Dr Haluk Görgün’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın da yer aldığı ziyarette ASELSAN’ın şeref defterini imzalayan Karaosmanoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve millî sistemlerimize yenilerini ekleyen ASELSAN, milletimizin gözbebeğidir” açıklamasını yaptı.

“Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağlı ASELSAN’ın Ankara’da ki Macunköy Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr Haluk Görgün tarafından karşılanan Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye’de Savunma Sanayii’nin önder kuruluşu olan ASELSAN’ın, inovasyon kabiliyeti açısından dünyanın sayılı firmalarından olduğu vurgusunu yaparak, “ASELSAN, milletimizin gururudur. Bugün burada bir kez daha inovasyon ortamını canlı tutulduğunu ve her türlü fikre önem verildiğini görmek şahsımı son derece mutlu etmiştir. Geleceğin teminatı olan gençlere yönelik desteklenen projeler ülkemizi daha güçlü hale getirmektedir” diyerek açıklamasını sürdürdü.

‘’Türkiye olarak hiçbir mağduru ve hiçbir mazlumu zalimin pençesine terk etmedik, terk etmeyeceğiz’’ diyerek açıklamalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yurt içi ve yurt dışı askeri operasyonlarda kullanılan yerli savunma sanayinin en güzel örneklerini test aşamasında görmenin çok mutluluk verdiğini dile getirerek, “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet bizim Rabia’mızdır. Biz bugün var, yarın yokuz ama bu ülke, bu millet ilelebet var olacaktır. İşte bunun sağlanmasında kendi öz savunma sanayimizin önemi de çok büyüktür. Her seferinde ülkemizi bölemeyeceklerini, yıkamayacaklarını ve susturamayacaklarını haykırıyoruz. Biz her zaman dünyada kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın hayalini kurduk. Bunun içinde zalimlere ve emperyalistlere karşı dik durduk. Ülkemiz içinde ve dışında faaliyet gösteren terör örgütlerine de milli silahlarımızla gereken darbeyi vurduk, vurmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe kıskançlık içerisinde olan emperyalist zihniyetinde ki ülkeler, Türkiye üzerinde farklı emellerini ifade etmekten çekinmediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Yenilenmek, şahlanmak, dörtnala koşmak için gencimizle yaşlımızla çok çalışacağız. İstikrar ve istikbal için üreteceğiz. Kendi teknolojimizi gençlerimizle mühendisimizle ve bilim insanımızla hayata geçireceğiz. Bu milleti kimseye böldürmeyiz. Bu bayrağı asla yere düşürmeyiz. Bu vatanın üzerinde kimseye operasyon yaptırmayız. İşte bunun için ASELSAN çok önemlidir. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Prof. Dr Haluk Görgün olmak üzere tüm çalışanlarına üstün başarılar diliyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.

Askeri Haberleşme Sistemleri, Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri, Uzay Teknolojileri, Aviyonik ve Seyrüsefer Sistemler, Deniz Sistemleri, Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Elektronik Harp, Ulaşım ile Trafik ve Otomosyon projelerini yerinde gören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TEMSA ve ASELSAN tarafından ortak üretimi yapılan ve ilk yüzde 100 milli elektrikli otobüs olan "AvenueEV" ile kısa süreli bir deneyim yaşadı. Otobüs hakkında detaylı bilgi alan Karaosmanoğlu, elektrikli otobüsün imal edilmesinden dolayı ASELSAN ve TEMSA yetkililerini bir kez daha tebrik etti. Öte yandan, 48 Büyükşehir ve İl belediye Başkanı Genel başkan yardımcısı Erol Kaya ile bir araya gelerek 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantıda ayrıca 2019 yılının yol haritası konuşuldu.