Başkan Karaosmanoğlu Atlı Spor Kulübüyle buluştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş ve yönetimini makamında ağırladı. Yapılan görüşmede Kocaeli’nin atlı spora olan ilgisini arttırmaya yönelik projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Karaosmanoğlu görüşmede, “Çocuklarımız atla tanışsın ve binsin. Bunun için Büyükşehir olarak üzerimize sorumluluk alıyoruz. Bu noktada sizin gibi kulüplerimize de büyük görev düşüyor” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Atlı Eğitim Merkezi’nin 2017 yılında yaklaşık 7 bin öğrenciyi misafir ettiğini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımız atlı eğitim Merkezi’nde Midilli, Shetland ve Haflinger cinsi atlara binerek unutulmaz anlar yaşıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde biniş eğitimi verdiğimiz öğrencilerimiz çok güzel ve eğlenceli dakikalar yaşıyor. Çocuklarımıza atlar hakkında genel bilgiler veriyor, onların bakımı, beslenmesi ve davranışları konularında teknik detayları anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Ata gönül verenlere yol göstermek, sayılarını artırmak, at sevgisini yurt sathında yaygınlaştırmak, yurt içi ve yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuları yetiştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş, “Kocaeli’de resmi yarışların yapılması için proje çalışmalarımızı yapıyoruz. Açık manejin kumunun sağlanması ve çitlerin yapılmasını arzu ediyoruz. At binmeyi gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve ata mirasımız at sevgisini çoğaltacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Başkan Karaosmanoğlu yaptığı konuşmada, “Kocaeli’de ata binmeyen kalmasın ve çocuklarımız atı sevsin istiyoruz. Atı tanımalarını da istediğimiz gençlerimiz için Gebze, Çayırova ve Derince’de at merkezleri kurduk. Toplumdaki birçok insanımız maalesef ata binmemiştir” dedi.

At sürme eğitimi konusunda teşvik edici bir tavırla ortak çalışmalar da yapalım diyen Başkan Karaosmanoğlu Kocaeli’nin tamamında ata binmeyen çocuk kalmamasını temenni ettiğini belirtti. Açık manejin kumu ve çiftleri konusunda çalışma yapılmasının ardından federasyonun resmi yarış düzenleyeceğini de belirten. Başkan Demirtaş, kulüp tesislerinde genel bir proje çalışması yaptıklarını, sonuçlarını Başkan Karaosmanoğlu ile paylaşacaklarını da söyledi. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca açık manejin çit konusunda eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi.

Başkan Karaosmanoğlu son olarak projenin detaylarını görmek istediğini de vurguladı.