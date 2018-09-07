Başkan Karaosmanoğlu, Bakan Soylu’yu Kartepe Zirvesi’ne davet etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. 26-28 Ekim günlerinde yapılacak Kartepe Zirvesi hakkında Bakan Soylu’ya bilgi veren Karaosmanoğlu, Bakanlık görevinin hayırlı olmasını da diledi. İnsanlık üzerinde derin yaralar bırakan “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla gerçekleşecek Kartepe Zirvesi 2018’nin Kartepe Green Park Hotel’de gerçekleşeceğini belirten Karaosmanoğlu, zirveye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da davet etti.

Türkiye ve dünyadan çok sayıda bilim insanı, entelektüel, siyasetçi ve medya mensubunun katılacağı Kartepe Zirvesi’nde “Göç” konusu tüm açıklığıyla ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan görüşmede hazır bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, zirvenin detaylarını içeren bir bilgilendirme de yaptı. Tüm politikanın yapıcı ve karar alıcı kurumlarına resmi olarak paylaşılacak zirve bildirgesinin önemli olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu da İçişleri Bakanlığı’nın düzensiz göçle olan mücadelesinin de zirvede ele alınacağını vurguladı.

Görüşmede Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında olması nedeniyle Türkiye’nin, politik ve ekonomik açıdan gelişmemiş devletlerle zengin Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması itibariyle düzensiz göçmenler tarafından transit güzergâh olarak kullanılmasının önemine değinildi. Türkiye’nin son yıllarda bölgesinde yükselen güç olması üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’yi transit ülke konumundan çıkarıp hedef ülke konumuna taşımasının da Kartepe Zirvesi’nde ele alınacağını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlarda yıllardır süregelen çalkantılar, Türkiye’ye kitlesel akınlara yol açmış, tarihsel bağları ve sorumluluk anlayışıyla ülkemiz zor durumda bulunan bu sığınmacılara kucak açtığını da söyledi.

Bu yıl “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla gerçekleşecek Kartepe Zirvesi 2018 nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu tebrik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zirvede “Göç” başlığının etkili bir şekilde anlatılması için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini de görüşmede belirtti. 1980’lerden sonra Türkiye’nin sadece göç veren bir ülke değil göç alan bir ülke konumuna geçmesinin detaylı bir şekilde ele alınacağı zirvede, küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat özgürlüğü tüm dünyada göç hareketliliğinde artışa sebebiyet vermesi de zirvede ele alınması bekleniyor.