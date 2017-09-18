Başkan Karaosmanoğlu, Başiskele’deki muhtarlarla buluştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Muhtarlar Derneği ve Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş, Sahil Mahallesi Muhtarı Sabri Tezer ile Karşıyaka Muhtarı Sermin Zeynep Martı’yı makamında ağırladı. 45 dönüm alan üzerine kurulan veçevre düzenlemeçalışmaları yürütülen Karşıyaka sahili için teşekkür eden muhtarlar, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar içinde Başkan Karaosmanoğlu’na bilgi verdiler.

Yürüyüş yollarının yanı sıra spor alanlarının da bulunacağı Karşıyaka sahilinin tamamlandığında huzurlu bir yaşam alanına dönüşeceğini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “18 dönümlük alanı ağaçlandırarak Başiskele ilçemize yeni bir yeşil alan kazandırıyoruz. Hızlı bir şekilde yapımı devam eden sahilimizdeçalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşımız modern bir sahile kavuşacak” dedi.

Sahil düzenleme çalışmalarında 5 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yaklaşık 3 bin metre kare alanda yürüyüş yolu yapıldı. Yürüyüş yollarının yanı sıra Park alanında basketbol sahası, oyun gurubu ve spor aletleri yer alacak. Ayrıca parka, 8 adet altıgen kamelya,10 adet Japon tipi kamelya ve çok sayıda bank imalatı gerçekleştirilecek. Aydınlatma ve sulama sistemlerinin yer alacağı parkın tamamlanmasıyla vatandaşların keyifli zaman geçirebilecekleri bir yer olacak.