Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 12:31

Başkan Karaosmanoğlu, "Bilim ve teknolojiyi keşfetmelerini sağladık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okulu idarecilerini makamında konuk etti.

Başkan Karaosmanoğlu,

22 Aralık 2017 12:31


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç ve idarecileri makamında kabul etti. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Süleyman Büyüksahin’in de yer aldığı görüşmede, gençlerin eğitimi için taşın altına elini her fırsatta koyduklarını ifade eden Karaosmanoğlu, “Sekapark alanı içerisinde Bilim Merkezimizi açarak çocuklarımızla gençlerimizin bilim ve teknolojiyi keşfetmelerini sağladık, sağlamaya devam edeceğiz” dedi.


“Kocaeli ilçelerinde her türlü donanıma sahip 15 adet bilgi evimiz var” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Türkiye’ye örnek ödüllü Kılavuz Gençlik Modelini oluşturduk. İstiyoruz ki gençlerimiz kendi çağını kurabilsin. Bizler gençlerimize inanıyoruz. Çok çalışacaklar. Ancak gençlerimizi geleceğe hazırlarken, idarecilerimizin üzerlerine düşen görevlerin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim” ifadelerini sarf etti.


Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç’da gerek kendi okullarına gerekse Kocaeli’nde ki tüm eğitim kurumlarına verdiği destek için Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik projelerini çok önemsediklerini belirten Karaosmanoğlu, “Eğitim noktasında bize düşen görev ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Onların gelişimlerine katkı vermek bize mutluluk veriyor. Şunu da belirtmek isterim ki Büyükşehir olarak neslimize karşı olan sorumluluğumuzdan dolayı gençlik projelerine desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini sarf etti. Görüşme karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Sisli
    11°C
  • Salı
    Sisli
    11°C
  • Çarşamba
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç