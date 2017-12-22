Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç ve idarecileri makamında kabul etti. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Süleyman Büyüksahin’in de yer aldığı görüşmede, gençlerin eğitimi için taşın altına elini her fırsatta koyduklarını ifade eden Karaosmanoğlu, “Sekapark alanı içerisinde Bilim Merkezimizi açarak çocuklarımızla gençlerimizin bilim ve teknolojiyi keşfetmelerini sağladık, sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

“Kocaeli ilçelerinde her türlü donanıma sahip 15 adet bilgi evimiz var” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Türkiye’ye örnek ödüllü Kılavuz Gençlik Modelini oluşturduk. İstiyoruz ki gençlerimiz kendi çağını kurabilsin. Bizler gençlerimize inanıyoruz. Çok çalışacaklar. Ancak gençlerimizi geleceğe hazırlarken, idarecilerimizin üzerlerine düşen görevlerin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim” ifadelerini sarf etti.

Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç’da gerek kendi okullarına gerekse Kocaeli’nde ki tüm eğitim kurumlarına verdiği destek için Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik projelerini çok önemsediklerini belirten Karaosmanoğlu, “Eğitim noktasında bize düşen görev ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Onların gelişimlerine katkı vermek bize mutluluk veriyor. Şunu da belirtmek isterim ki Büyükşehir olarak neslimize karşı olan sorumluluğumuzdan dolayı gençlik projelerine desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini sarf etti. Görüşme karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.