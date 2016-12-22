Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştiren Bingöllüler Derneğini makamında konuk etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirerek yeniden Bingöllüler Dernek Başkanlığına seçilen Ali Değirmenci ve yeni yönetimini konuk etti. Yurdun dört bir yanından gelmiş ve Kocaeli’ne yerleşmiş kişiler olarak; Kocaeli’yi kendimize yeni bir yurt edindik diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Nereden geldiğimizden daha ziyade bugün bu güzel şehirde birlik ve beraberlik içerisinde huzur ve mutlulukla yaşama kültürü oluşturmuş olmamız çok daha önemlidir. Bizler el ele aziz milletimizin içerisinde var olan o yapıcı gücü ortaya çıkardık” dedi.

Kentimize hizmet edecek uygulamalar yapmanın yanı sıra, eğitim başta olmak üzere kültür ve örf adetlerimizi gençlerimize öğretecek çalışmaların ihmal edilmemesini de hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnancımızın ve imanımızın yeşerdiği bir halk sağlamdır. Ülkemizin bütün aktörlerle mücadele ettiği bir dönemden geçmekteyiz. Diyarbakır ve Mardin gibi diğer bazı kentlerimizin terörle anılan yüzü gerçek ruhunu asla ama asla temsil etmemektedir. Diyarbakır ve Mardin ziyaretlerimde bir kez daha gördüm ki, vatandaşımız samimi bir şekilde her misafiriyle ilgileniyor ve kesinlikle ayrıştırıcı bir tavır sergilemiyor. İşte bu sebeple geldiğimiz baba ocağından irtibatımızı ve ilgimizi ihmal etmeyeceğiz. Bu anlayış sizin gibi derneklerde olgunlaşacak” şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün de hazır bulunduğu ziyarette, iki kentin kültürünü pekiştirmek için çalışıyoruz diyen Bingöllüler Dernek Başkanı Ali Değirmenci, “Sizin de bahsettiğiniz gibi Bingöl’ün mayası gerçekten sağlamdır. Bizler bu kentte yaşarken, büyüklerimizin topraklarını da asla ihmal etmiyoruz. Bu bizim en önemli temel amacımızdır” ifadelerini kullandı. Başkan Karaosmanoğlu’da, “Güzel Bingöl’ümüzden gelerek bu şehri zenginleştiren siz değerli dostlarımızı ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Birbirinize kenetlenerek birken güzel olduğumuz duygusunu yitirmeden bağlarınızı kuvvetlendirmiş olduğunuzu görmek şahsen beni çok mutlu ediyor” dedi.

Çocukların birbirlerini tanıması, kaynaşması memleket hasretinin dindirilmesi açısından dernekleşmenin çok büyük önem arz ettiğini de vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nde birçok hemşehri topluluğuyla birlikte, bu kentte yaşamak çok güzel. Anadolu’muzun ve hatta kültür coğrafyamızın, her bir köşesinden pek çok renk, pek çok kültür zenginliği huzur içinde bir arada yaşıyor. Farklı şehirlerden gelerek bir arada yaşamak bizi zenginleştiriyor. Bizler söz konusu vatan olduğunda tek yürek olabileceğimizi 15 Temmuz darbesi ve sonraki süreçte tüm dünyaya gösterdik. Birlikte kükredik, yeri göğü inlettik” şeklinde konuştu.

Görüşme daha sonra karşılıklı fikir alışverişi ile devam ederek sona erdi.