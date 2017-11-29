Başkan Karaosmanoğlu, Birleşik Metal-İş Sendikası ile bir araya geldi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı ile bir araya geldi

İzmit’te Alikahya bölgesinde paslanmaz çelik üzerine üretim gerçekleştiren POSCO Assan’da işten çıkartılan işçilerin durumunun ele alındığı birliktelikte, Başkan Karaosmanoğlu konunun çözülmesi için iletişim kanalların devamlı açık kalmasının önemine vurgu yaparken, tüm taraflarla görüştüğünü de ayrıca ifade etti. Birliktelikte Başkan Danışmanı Abdullah Erol da hazır bulundu.