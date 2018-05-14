Başkan Karaosmanoğlu: “BM terörün öncülüğünü yapıyor”

24 Haziran genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacı ile Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun öncülüğünde kurulan 24 Haziran Hareketi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Mili bir ruh, onurlu bir duruş bugün İslam dünyasında yalnızca Türkiye’de var. Her türlü şeyi söylüyor İsrail Cumhurbaşkanı, hiçbir Müslüman devletinin lideri onlara karşı bir kelam etmemiştir. Zaten ipler orada kopmaya başladı. Bugün BM’nin yanlış yaptığını dünyada hiçbir ülke söylemez. Dünyaya barışı getirmek için adaleti getirmek için kurulmuş olan bir örgüt, terörün öncülüğünü yapıyor, koruyuculuğunu yapıyor. 5 tane daimi üyesi var. Bir tanesi itiraz ettiği zaman menfaatlerine aykırı görünüyor. Daimi üye itiraz ettiği zaman kimse bir daha karar alamıyor. Neymiş bu sayede dünya barışı sağlanacakmış. Allah yerin dibine soksun seni. Dünya kan gölü halinde. Bugün milyonlarca insan yerinden yurdundan edilmiş ölüyor, sefil, aç. Zevk alıyor adam. Bugün İsrail’in yaptığı olayda ölü sayısı 50’yi geçti. Dünyada Türkiye’den başka sesi çıkan kimse yok. Bütün dünya mazlumlarının sesi durumuna geldik” dedi.

Konuşmanın ardından program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.