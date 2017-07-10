Başkan Karaosmanoğlu: ‘’Bu sene elli bin anneye ulaşacağız’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, evlerdeki hareketsiz yaşamın dengesiz beslenmeyle buluşmasıyla toplumda sağlık sorunlarına çözüm aramak için başlattığı “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin Kartepe ayağındaki antrenör, beden eğitimi öğretmenleri ve proje koordinatörleriyle bir araya geldi. Sağlıksız yaşamın en büyük sebebi hareketsizlik vurgusunun yapıldığı toplantıda bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “Toplumun büyük bir bölümü sağlık anlamında problemler yaşıyor. Özellikle kadınlarımız bu noktada büyük bir risk taşıyor. İşte bu nedenle toplumumuza karşı en büyük iyiliği sizlerle yapacağız” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi’nin de hazır bulunduğu toplantıda, beslenme alışkanlıklarında değişikliğe gidilmesinin önemine vurgu yapan Karaosmanoğlu, “Hastanelerimize giderek vatandaşımızla görüştüğümüzde, sağlık problemlerinin büyük bir çoğunluğuna baktığımızda, sorunun hareketsiz bir yaşam olduğunu görüyoruz. Bir de buna yanlış ve aşırı derece beslenme eklendiğinde kalıcı rahatsızlıkların baş gösterdiğine şahit oluyoruz” diye konuştu.

Halkımızın “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesiyle spor yapmasına katkı ve imkan sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Fiziki alanları çok iyi noktalara getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Beden Eğitimi öğretmenlerimiz başta olmak üzere kurduğumuz bu ekiple topluma en büyük iyiliği yapacağız. Sizlerden ricam işinizi severek yapmanızdır. Şahsen insanımı seviyorum, toplumun sorunlarından kaçmıyorum. Sizden de aynı ilgiyi ve özeni göstermenizi istiyorum. Toplumla ve kadınımızın değerini yükseltmezsek toplumun içerisinde daha büyük sorunların olacağını da biliyorum. Evden Okula Haydi Anneler Projesi’ni okullarımızla birlikte organize ediyoruz. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Toplumumuza en büyük dokunuşu ve iyiliği sizlerle birlikte yapacağız. İnsanımızın yararına olacak her proje için imkanımız var. Çalıştığımız bu alanda elde ettiğimiz başarılarla daha mutlu olacağız. İnsanımızın gülmesi sizde büyük bir sevinç kaynağı oluşturacaktır” ifadelerini sarf etti.

Bu ekibin bir ferdi olmanızdan dolayı Beden Eğitimi öğretmenlerinden ve koordinatörlerden enerji dolu olmasını isteyen Başkan Karaosmanoğlu, “Hayata umutla bakmanın önemini kadınlarımıza anlatmak için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Kentimizde garip ve itilmiş kadınlarımızı lütfen bulun. Hep beraber onların elinden tutarak güzel bir yaşama ulaşması için destek verelim. Bundan dolayıdır ki büyük fedakarlık göstererek çalışmalıyız. Bir garibin elinden tutmanız ve onu hayata kazandırmanız sizlere büyük bir keyif verecektir. Sizler moral ve motivasyon hocası da olacaksınız. Beraber yürüyeceğiz. Bu işi severek ve aşkla yaparak halkımıza beraber hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kentler sadece fiziki özellikleriyle güzel olmaz diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sağlıklı toplumlarla kentler değer kazınır diyerek konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Hepinizin yetenekleri olduğunu biliyorum. Bakınız bu projenin başlamasıyla kadınımızdan gelen çok olumlu mektuplara ve telefonlara şahit oluyoruz. Sakın elimizden bırakmayın diyorlar. Kadına değer vermeyen toplumların gelişmesi mümkün değildir. Hedefiniz spor yapmayan kadının kalmamasıdır. Kadınımızın kalkınması, sağlıklı ve güçlü olmasını istiyoruz. Kadın evimizin direğidir. O güçlü oldu mu toplum güçlü, o sağlıklı olduğunda toplum da sağlıklı olur. Yararlı işlerde yarışmanızı istiyorum. Spor yapan kadınımızın sayısında ve verdiğimiz hizmette kalitenin artmasında raporları her ay detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e de bu projeye verdiği önem ve destek içinde teşekkür ediyorum.”

Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin 2017’nin sonuna kadar elli bin kadına ulaşmasını hedeflediklerini de açıkladı.