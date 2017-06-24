Başkan Karaosmanoğlu, büyükşehir personeliyle bayramlaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir personeliyle bir araya geldi. Antikkapı Restoran’da düzenlenen Büyükşehir ailesinin bayramlaşma programında personele seslenen Başkan Karaosmanoğlu, “Ramazanın orucun çok önemli mesajları vardır. Oruç sadece aç, susuz kalmak değildir. Oruç paylaşmaktır, oruç hissetmektir. Diğer insanları anlamaktır” dedi. Bayramlaşma programına Başkan Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Başkan Vekili Zekeriya Özak, Bilecik Valisi Doç Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, daire başkanları, şube müdürleri, iştiraklerin genel müdürleri ve personel katıldı. Büyükşehir olarak büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Karaosmanoğlu, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yüz milyonlarca aç sefil. Bunun en büyük nedeni merhametsizlik. Şeyh Edebali büyük insan Osmanlı’nın manevi mimarı Osman Gazi’ye nasihatinde ‘İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ diyor. Asıl olan hayatın merkezinde insan var. Allah’ın en değerli varlığıdır insan. Hayat da insan için bir imtihan yeridir. İnsan iradesiyle bu imtihandan geçer. Oruç ise bu iradeyi güçlendiren bir ibadettir. Bu bakımdan birbirinize değer verin, önem verin. Birbirinize dua edin. Hayatı paylaşalım. Hayat paylaştıkça güzel oluyor. Ne kadar çok paylaşıyorsak o kadar çok şükrediyoruz demektir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevini yürütürken Bilecik Valisi olarak atanan Doç Dr. Tahir Büyükakın da personelin bayramını kutlayarak bir veda konuşması yaptı. Vali Büyükakın, “Bir şey yapmak ve onun sonucunu görmek insanların hayatına dokunmak, onlara hizmet etmek gerçekten çok kutsal bir iş. İnsanların hayatına bir şey katmak, onların hayatını iyileştirmek Allah’ın rızasını kazanmanın en doğrudan yollarından biri. Ben geldiğim günden beri hep Allah rızasını gözettim. Başka bir hesabı olmadı. Allah razı olsun başkanımız da bize bu konuda hep destek oldu. Başkanımızla abi- kardeş, baba oğul gibi çalıştık. Bu çalışma ortamı için başkanımıza teşekkür ederim. Bütün çalışmalar yapılırken siz değerli çalışma arkadaşlarımın çok büyük katkıları var. En büyük katkı sizin. Siz çalışmadığınız takdirde bizim sonuç almamız mümkün değil. Her arkadaşımız, her bir kardeşimiz bu kentteki değişime bu hizmete bir değer kattı. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu emekler sizin emeğiniz. Hakkınızı helal edin. Bize dua edin. Tek nasihatim işleri yaparken ölümü ve Allah’ı unutmayın” şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli denildiği zaman akla özveri, dayanışma, nezaket ve çalışkanlığın geldiğini hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Değerli çalışma arkadaşlarım, kentimizin sorunlarının en kısa sürede ve etkin çözümü için bugüne kadar mutlak surette nasıl ki işbirliği ve dayanışma içinde çalıştıysak, aynı özveriyi çıtayı daha da yükselterek göstermemiz gerektiği inancındayım. Çünkü sizlerin başarısı, mutlu bir kent kapısının anahtarıdır’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Büyükşehir personelinin ve Kocaeli halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Karaosmanoğlu, herkesi bayramın birinci günü olan 25 Haziran Pazar günü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 14.30’da yapılacak 27. Geleneksel Kent Bayramlaşmasına davet etti. Daha sonra Vali Büyükakın, Başkan Karaosmanoğlu ve Başkan Vekili Özak ve Genel Sekreter Büyükakın, personelle tek tek bayramlaştı.