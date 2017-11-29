Başkan Karaosmanoğlu, çalışmaları yerinde inceledi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Mehmet Ali Paşa’da 35 dönüm alana yapılacak kapalı pazar yeri ile eski valilik binasının bulunduğu alanda gerçekleştirilen Kent Meydanı ve yeraltı otoparkının yanı sıra Kartepe’de ki Köseköy kavşağında inceleme gerçekleştirdi. Üç projenin geldiği son durum hakkında detaylı bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Büyükşehir olarak gerçekleştirdiğimiz üç projede de işler yolunda gidiyor. İnşallah üç projemizi de zamanında bitireceğiz” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu gerçekleştirilen dev projeleri yerinde incelemeyi sürdürüyor. Kentin önemli ihtiyaçlarına cevap verecek Köseköy Kavşağı, Doğu Kışla’daki Kapalı Pazar yeri ile eski valilik binasının bulunduğu alanda gerçekleştirilen Kent Meydanı ve yeraltı otoparkının geldiği son durumu da yerinde gördü. İlk olarak Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapımı sürdürülen Köseköy Kavşağı’nda inceleme yapan Başkan Karaosmanoğlu, anayolda bin 300 metre uzunluğunda olacak projenin 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yollarının yapılmasıyla da trafik akışında önemli bir rahatlamanın olacağını ifade etti.

Köseköy Kavşağı’ndaki incelemeye katılan ve Karaosmanoğlu’na bilgi veren teknik projelerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da çalışma kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edileceğini, bunun yanı sıra çalışmada 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacağı bilgisinin yanı sıra projede dere ıslahı ve altyapı uygulamaları da gerçekleştirileceği bilgisini Başkan Karaosmanoğlu’na verdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen Perşembe ve Cumartesi pazarlarının kurulacağı Doğu Kışla’da ki yeni alanda denetleme yapan Başkan Karaosmanoğlu, üzeri kapalı yanları açık olacak şekilde inşa edilecek olan pazar alanının yeni yerinde pazarcı esnafının rahat bir şekilde işlerini yapma fırsatı vereceği projenin de planlandığı gibi sürdüğünü dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu son olarak eski valilik binasının bulunduğu alanda inşa edilen Kent Meydanı ve yeraltı otoparkının çalışmalarının da geldiği son durumunu yerinde gördü. Kocaeli’de ilk kez uygulanacak olan ve araçların zahmetsizce park edilebileceği otoparkın yarı otomatik sistemli işleyecek olmasının kent için önemli bir kazanım olduğunun belirtildiği incelemede açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Halkımızla her fırsatta buluşmamızın yanı sıra Büyükşehir olarak icra ettiğimiz çalışmaları da incelemek için her daim araziye çıkıyoruz. Bugün ilk olarak Anadolu’nun bir kapısı olan Kartepe ilçemizde ki Köseköy Kavşağı’nda inceleme gerçekleştirdik. Daha önceki mevcut sinyalize kavşakta insanımız araçlarıyla çok fazla bekleme yapıyordu. Bunun önüne geçmek için kolları sıvadık ve projemizi yaptık. Çalışmamız bittiğinde transit araçlar hiç durmadan doğrudan kent çıkışına doğru ilerleyecek. Kartepe Köseköy’de ki kavşak inşaatımız gayet güzel gidiyor. İnşallah zamanında bitireceğiz” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya’nın da yer aldığı denetlemeler sonrası yaptığı açıklamaları sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Doğu Kışlada ki Pazar yeri inşaatımızda çok güzel bir şekilde gidiyor. Hem Perşembe hem de Cumartesi Pazarını yeni alanımıza taşıyacağız. Pazarcı esnafımızın rahat bir konforda vatandaşımıza hizmet vermesini sağlayacağız. Sokak ortasından sıcak ve soğuğun olumsuzluklarından pazarcı esnafımızı kurtararak insanımıza daha temiz ve modern bir ortamda hizmet vermesini sağlayacağız. İnşallah bu projemizde zamanında bitecek” ifadelerini sarf etti.