Başkan Karaosmanoğlu; “Camiler, hoşgörünün ikram edildiği manevi evlerimizdir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Cami Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği buluşmaya katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Cami Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği buluşmaya katıldı. Antikkapı Restorant'ta yapılan buluşmada bir konuşma gerçekleştiren Karaosmanoğlu, “Bizler aynı coğrafya içinde farklı görevleri ortak duygular ve kentlilik bilinciyle üstlenmiş kişileriz. Hepimizin ortak derdi, gayesi Kocaeli ve kent insanı adına yararlı işler yapabilmek ve faydalı olabilmektir. Bu noktada herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yaptığı kanaatindeyim. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Çünkü camiler, İslâm ülkelerinin aidiyet sembolüdür. Hoşgörünün ikram edildiği manevi evlerimizdir. Allah'ın rızasını almak, onun farzlarını yerine getirmek, dinimizin temel kurumlarını çalıştırmak, eğitimini öğretimini yaymak camilerin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olur. Peygamber Efendimiz; kim dünyada bir mescit yaparsa, Allah O'na Cennet'te bir ev yapar, buyurarak cami inşa etmenin ve onarmanın önemini müjdelemişlerdir. Cami yapmak ya da yaptırmak mukaddes ve çok hayırlı bir görevdir. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar hep yanınızda olduk, olmaya da devam ediyoruz. Cami inşaatımızın bir harcını bile birlikte karabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Kocaeli Cami Dernekleri Federasyonu Başkanı Yüksel Özdemir'in de yer aldığı programda, “Elhamdülillah Müslüman doğduk, müslüman öleceğiz. Ebedi dünyamıza bir camiden uğurlanacağız. Bu nedenle camilerimiz bizlerin ortak evidir. Yurdumuzun bize vatan olmasının en bariz göstergelerinden birisi, kentlerin siluetinde görülen minareler ile o minarelerden günde beş defa yükselen mübarek ezan sesidir. Camilerimiz manevi huzur ve gönül iklimini asırlarca cemaatine sunan yegâne meskenlerdir. Rabbim bizlerin, “Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı içinden gelerek veren dahası Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan kişiler ziyaret edip onarabilirler” ayetine nail olmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu, Cami derneklerinin hizmetlerinden dolayı başkan ve yönetimlerine kendilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Karaosmanoğlu'na günün anlam ve önemi içeren bir hediye de takdim edildi.