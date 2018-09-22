Başkan Karaosmanoğlu, Çayırova Abdal Musa Cem Evi'nde, Muharrem ayı orucu açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Muharrem ayı orucunu, Çayırova Abdal Musa Cem Evi'nde canlarla birlikte açtı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Abdal Musa Cem Evi'nde düzenlenen programda Muharrem ayı orucunu canlarla açtı. Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner'in de katıldığı programda canlarla yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, Cem TV'deki canlı yayına da katıldı. Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci'nin de katıldığı programda Muharrem ayının önemine ve Hz. Hüseyin'in sergilediği onurlu duruşu üzerine değerlendirmeler yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Bugün bizlerde dünya üzerindeki zalimlere ve Yezidlere karşı Hz. Hüseyin gibi durmalı, tepkimizi göstermeliyiz. Çok şükür Türkiye bunu her fırsatta dünyaya gösteriyor ve mazlumların yanında yer alıyor” dedi.

Cem TV'deki canlı yayın sonrası Muharrem orucunu açan ve canlarla hasbihal eden Başkan Karaosmanoğlu, "Hepimizin ortak muhabbeti, Sevgili Peygamberimizin gözbebekleri. Cennetin efendisi gençler, Hz. Ali'nin ciğerpareleri Hasan ve Hüseyin Efendilerimize, Ehli beytin, Al-i Hırkanın nur saçan güllerine bin değil on bin yıl geçse de bu sevgi, bu muhabbet içimizi ısıtmaya devam edecek. Onların yaşadığı acı ve keder her aşura gününde içimizi dağlayacak. Bu ortak duygularla bizler de ebedi kardeşler olmaya devam edeceğiz. Komşuyuz, arkadaşız, hemşeriyiz, kardeşiz. Bunu kimse bozamaz. Bizler aynı ağacın köklerinden beslendik” diye konuştu.

İnsan sevgisi, birlik ve beraberliği başka köşede tuttuklarını dile getiren Karaosmanoğlu, "İnsanı, sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği gönlümüzün başköşesine koyduk. Bize birliği, beraberden diri olmayı hatırlatan bu matem günü son yıllarda aşura etkinliği ile şehrimizde kendini daha da hissettiriyor. Aşura geldiğinde şehrimizde farklı bir hareketlilik göze çarpıyor. Kocaeli'nin dörtbir köşesinden, hatta komşu vilayetlerden vatandaşlarımız, çoluk çocuk Sevgide buluşalım etkinliklerine koşuyor. Caferi, Alevi, Sünni fark etmiyor. Matemleri paylaşıyoruz, gözyaşını paylaşıyoruz, beraberliğin tadı bizleri kuşatıyor. Candan cana köprüler yollar kuruyoruz. Bu zenginliğe sahip olmaktan, ortak duyguları, ortak sevgileri paylaşmaktan dolayı gittikçe, daha da güçlendiğimizi, kardeşliğimizin daha çok ortaya çıktığını görerek seviniyorum. Bugünümüzü de, yarınımızı da beraber kuracağız. Aramızdaki bu kadim kardeşliği daha da büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

Barış içinde yaşamanın büyük bir lütuf olduğuna dikkat çeken Karaosmanoğlu, "Yüce Mevlâ da kullarının barış içinde yaşamasından razı olur vurgusu. Bize bir olmak, iri ve diri olmak yakışır. Dünyada huzur ve kardeşlik içinde yaşamak yakışır. Sahip olduğumuz ortak değerler, mukaddes değerler, bizi sımsıkı kenetlemeye yeter. Hz. Ali efendimizin buyurduğu gibi, dostun olmayışı, bir gariplik ve yalnızlıktır. Dostları yitirmek gurbete düşmektir. Hiçbirimiz kendi vatanımızda gurbete düşmek istemeyiz. Ak günde, kara günde yanımızda olan dostlarımıza kardeşlerimize sımsıkı sarılacağız. Bu dünyada insana ne kötülük gelmişse hep ikilikten, ayrılıktan, gayrılıktan gelmiştir. Ama bunun hiç kimseye bir faydası yok. Tam tersi hepimize büyük zararları var. Bugün Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Libya'da ve Afganistan'da yaşananları hep beraber görüyoruz. Bizler de birliğimizi muhafaza etmezsek, Allah muhafaza buyursun, diğer din kardeşlerimizin durumuna düşebiliriz. Güçlü bir Türkiye olmamız bir olmamıza bağlı. Evlatlarımızın geleceği buna bağlı” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin devamlı olması temennisinde de bulunan Karaosmanoğlu, "Zengin bir kültürün, zengin bir tarihin büyük bir halkası olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bu zenginliği hiç kimse bizden alamaz. Bizler bu birlik ve beraberlikle güçlüyüz. Hz. Ali efendimizin de söylediği gibi; 'Bin kapıdan, yüz bin kaleden içeri girebilirsin de, küçücük bir gönüle giremezsin.' Çünkü gönül kapısını sevgi açar, dostluk ve muhabbet açar, adalet ve iyilik açar. Bugüne kadar yaşananlar, kuracağımız büyük bir geleceğin tuğlalarıdır. Bütün kalbimle diliyorum ki bugün yaşadığımız birlik ve beraberlik daim olsun. Muhabbetimiz daim olsun, Hz. Hüseyin'e selam olsun, Hz. Hasan'a selam olsun, Hz. Ali'ye selam olsun. Onların aziz ceddi sevgili peygamberimize selam olsun” diye konuştu.