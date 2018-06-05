Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortaklaşa “Dünya Çevre Günü” vesilesiyle anlamı bir etkinlik düzenlendi. “Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında salonun girişinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar kuruldu. Edebali Ortaokulu korosu tarafından gerçekleştirilen konserle başlayan programda konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “ Çevrecilik lafla değil icraatla olur. Toprakla dost olacağız. Temiz çevre konusunda üzerine düşeni yapmayanlara karşı gereğini yapacağız” dedi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Dünya Çevre Günü” vesilesiyle gerçekleştirilen programa Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammed Saraç, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, “Halkımızın bütünü duyarlı olmadıkça çevre konusunda çözüm beklenemez. Yaşamın sürdürülebilir olması sağlıklı bir çevre oluşturulması gerekir. İlimizde 108 baca online olarak izlenmektedir. Toplam 13 adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonumuz var. Türkiye’de ilk defa kimyasal depolama yapan firmalara kapalı emisyon yapılması uygulamasına geçilmiştir. İlimizin atık sularının yüzde 99’unu arıtılmaktadır. İlimizde tüm derelerden numuneler alınarak çalışma yapılmıştır. Derelerimizde sanayi kaynaklı bir kirlenme gözlenmemiştir” diye konuştu.

Aytaç’ın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Temiz hava, temiz toprak, temiz su. Bunlar bizim yaradılış itibariyle de kimyamızdır. Havayı kirletmeye kimsenin hakkı yok. Hiçbir kuruma havayı kirletme yetkisi verilmemeli. Bizler bunun üzerinde titizlikte duruyoruz. 14 adet OSB var, binlerce fabrika var. Üretime devam ama çevreyi kirletmeden. Toprağı tehdit eden atıklardan asla toprağa vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Toprak bizim mayamız” diyen Karaosmanoğlu, “Bedenimiz topraktan geldi, toprağa dönecek. Biz toprağız. Çevrecilik lafla olmuyor. Toprakla dost olacağız. Bir gram kirli suyu asla akarsularımıza vermeyeceğiz. Sevgili çocuklar, ben başkan dedeniz olarak gece gündüz çalışıyorum. Ben çevreye aşığım. Temiz çevre konusunda üzerine düşeni yapmayanlara karşı gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy ise, “Büyükşehir Belediye başkanımız çevreye duyarlı bir başkan. Bu kapsamda yürüttüğü birçok çalışma var. Hepimiz bu çalışmalara destek olma mecburiyetindeyiz. Bir bilinç oluşturmalıyız. Türkiye’de sıfır atık projesi başlatıldı. İlk aşamada valilik binasında bu projeyi hayata geçirdik. Bu projeye vatandaşların katkılarını bekliyoruz. Şubat ayından bu yana önemli miktarda atık topladık. Ağaçların kesilmesini önledik. Bunu her alanda yapmak zorundayız. Atıklarımızı ayrıştırmalıyız” dedi.

Etkinlikte, çevre temalı gösteriler, geri dönüşümle alakalı mini defile yapılırken çevreyle ilgili duyarlılık gösteren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Okullar arasında yapılan çevre duyarlılığı ile ilgili yarışmada dereceye giren okul öğretmen ve öğrencilerine ödülleri verildi. TEMA Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Nermin Tol, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ve Vali Hüseyin Aksoy’a üyelik rozeti taktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından program çıkışında katılımcılara süs çiçeği dağıtıldı.