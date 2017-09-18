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18 Eylül 2017 14:20

Başkan Karaosmanoğlu: “Çocuklarımız cennet vatanımızın geleceğidir’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2017-2018 Egitim Ögretim Yılı açılısı münasebetiyle Sehit Selçuk Gökdağ İlkokulu İdareci ve öğrencilerini makamında ağırladı.

Başkan Karaosmanoğlu: “Çocuklarımız cennet vatanımızın geleceğidir’’

18 Eylül 2017 14:20

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımız bu cennet vatanımızın geleceğidir. Onlar için çalışıyoruz. İnanıyorum ki onların alacağı güzel eğitim ve çabalarıyla Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır” dedi.


İzmit Sehit Selçuk Gökdağ İlkokulu Müdürü Ahmet Gürkaş ve Sınıf Öğretmeni Ayşe Kızıl’ın yanı sıra 2-A sınıfından Zeynep Naz Avcı ve 3-B sınıfından Kerem Tandoğan’ı makamında konuk eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2017 - 2018 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle bütün öğrencileri tebrik ederek ve yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diledi. 2006 yılında faaliyete başlayan Sehit Selçuk Gökdağ İlkokulu hakkında Gürkaş’dan okul hakkında detaylı bilgi alan Karaosmanoğlu, “Ders başı yapan öğrencilerimizin heyecanı, ülkemizin aydınlık geleceği için ışık olmasını diliyorum. Bu yılın çocuklarımız ve gençlerimiz için başarı ve mutlulukla geçmesi en büyük arzumdur” ifadelerini kullandı.


Eğitimin yanı sıra öğretim noktasında çalışmalara ağırlık verilmesini de isteyen Karaosmanoğlu, “Değerlerimizi anlatırken, geleceğe umutla bakmanın öneminden de bahsetmemiz gerekmektedir" ifadelerini sarf etti. Meraklı olmarının yanı sıra doğayla irtibatlarının kopmamasını öğrencilerden ayrıca isteyen Karaosmanoğlu, “Alınan her eğitim ve bilgi Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaktır. Güçlü Türkiye’nin ekonomi, bilim, sanayi, kültür, spor ve sosyal alanda dünyada adından söz ettirmesi bugün ders başı yapan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, annelerimiz ve babalarımız sayesinde olacaktır” şeklinde konuştu.


Öğrencilerimizin sadece sınavlarda aldıkları yüksek notlar ile hayatta başarılı olamayacaklarını da vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Öğrencilerimizözgüvenli ve fonksiyonel yetişmelerini, kendi kimliğini ve sorumluluğunu kazanan bireyler olarak toplumda yer almalarını arzu ediyorum. Eğitim ülkelerin huzuru, refahı ve kalkınması için olmazsa olmazıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle eğitimin her yönüyle yakından ilgileniyoruz. En büyük kazancımız onları geleceğe iyi hazırlanmasıdır. Ailelerin en büyük sevinci evlatların hayata iyi hazırlanmasıdır” dedi.




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