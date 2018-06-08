Başkan Karaosmanoğlu, “Çok okuyun, çalışın, örnek olun”

Karne günü vesilesiyle de öğrencilerimizin eğitim hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Körfez Mahallesinde yer alan Türk Pirelli Ortaokuluna ziyaret ederek karne dağıtım törenine katıldı. Karaosmanoğlu daha sonra Cedit Mahallesindeki Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Fen laboratuvarlarının açılışını gerçekleştirdi.

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımıza, bir gelecek vizyonu olarak bakıyoruz” diyeM Başkan Karaosmanoğlu, “Bu amaçla 10 yıldır düzenlediğimiz Kocaeli Kitap Fuarımız,Kocaeli’nin kültür hayatına bambaşka bir boyut kattı. “Her Öğrenciye Bir Bilgisayar” projemizle eğitimde yeni bir çağ açtık. 290 bin yavrumuza bilgisayar dağıttık. 23 Nisan Kocaeli Uluslararası Bilim ve Çocuk Şenliği’miz ile Türkiye’de Çocuk Bayramını en güzel şekilde kutlayan il olduk. Bilgi Evlerimiz, Bilim Merkezi’miz, Akademi Lise, Akademi Üniversite programlarımız, Diriliş kamplarımız Spor okullarımız ve alanı müsait olan okullarımızda inşa ettiğimiz spor ve konferans salonlarıyla eğitimin her alanında insiyatif alıyor, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” ifadelerini sarf etti.

Gebze Bilişim Vadisi Projesi de hayata geçtiğinde, bütün dünyaya teknoloji ve yazılım satan bir Kocaeli kurulmuş olacak vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Teknolojiyi tüketen değil, üreten bir Türkiye olacak. Allah’ın izniyle, Kocaeli’miz, sanayi üretiminde olduğu gibi,

kültür ve medeniyet konusunda da liderliğe yükseliyor. İşte bugün karnelerini dağıttığımız bu çocuklarımız, Bilişim vadisinin mühendisleri, idarecileri olacaklar.Onları bu bilinçle yetiştiriyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz fen laboratuvarımız da sizlerin hizmeti yerinde ve daha modern imkanlarla almanızı sağlamak içindir. İstiyoruz ki deneyerek öğrenin. Denerseniz, tecrübe edinirsiniz. Biz medeniyetin imkanlarını avuçlarınızın içine koyduk. Bu fırsatları iyi değerlendirin. Çok okuyun, çalışın, örnek olun” şeklinde konuştu.

Çalışarak ve üreterek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz hatırlatması da yapan Karaosmanoğlu, “Şunun altını çizmek istiyorum. Karnelerde yer alan notlar tek başına bir başarı ölçüsü değildir. Ve unutmamak gerekir ki karnenin sorumlusu, hiç bir zaman tek başına çocuklarımız da değildir. Çocuklarımızın üzerinde emeği büyük olan öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Fen laboratuvarımız da karneleriniz de hayırlıuğurlu olsun” diyerek sözleri tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra da Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek buradaki Fen laboratuvarının açılışını da öğrencilerle birlikte yaptı.

Başkan Karaosmanoğlu karne dağıtım törenlerinde başarılı olan öğrencilere takdir ve teşekkür belgelerini kendi takdim etti ve kutladı.