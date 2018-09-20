Başkan Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuk oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ankara temaslarında Külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve TBMM'de Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a konuk oldu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Başkentte ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a konuk oldu. Başkan Karaosmanoğlu, ziyarette Bakanlık ve Başbakanlık dönemlerinde Kocaeli'yle yakından ilgilenen Meclis Başkanı Yıldırım'a kentte yapılan yatırımlarla ilgili bilgi aktardı. Başkan Karaosmanoğlu, Yıldırım'a Darıca-Gebze OSB Metrosu projesine yönelik detaylı bilgi verdi.

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurul üyesi olan Başkan Karaosmanoğlu ve diğer kurucuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.