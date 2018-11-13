Başkan Karaosmanoğlu Diliskelesi Polisan Spor Salonu'nu ziyaret etti

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye'si Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Diliskelesi Polisan Spor Salonu'nu ziyaret ederek verilen hizmetleri yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Diliskelesi Polisan Spor Salonu'nu ziyaret ederek verilen hizmetleri yerinde inceledi. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın birçok spor dalıyla ilgilenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, “Kalıcı eserler, sadece bugünlere değil, gelecek nesillere de hizmet ederler. Dilovası ilçemize bu güzel eseri kazandıran, Polisan'ın temellerini atan ve ülkemiz sanayisinin duayen isimleri arasına adını altın harflerle yazdıran rahmetli Necmettin Bitlis'i de rahmetle yad ediyorum. Hayatı güzelleştiren ve keyifli kılan spor merkezleri aynı zamanda geleceği şekillendiren müstesna mekanlardır. Bu bakımdan insanları birbirine yaklaştırır ve sağlıklı bir yaşama ulaşmanın en güzel adresleridir. İşte bu güzelliklerin artmasını sağlamak için yoğun biçimde çalışıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de halkımıza yeni spor alanlarını kazandırmaya gayret ediyoruz. Anne Şehir Kocaeli projemiz kapsamında binlerce hanım kardeşimiz sporla tanıştı. Spor yaparken sosyalleşen kadınlarımız hayata artık daha güzel bakıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımızda açtığımız spor salonlarımızla da artık hareketli yaşamı mahallelerimize taşıdık” diye konuştu. İncelemede Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut'da yer aldı.