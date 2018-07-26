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26 Temmuz 2018 11:01

Başkan Karaosmanoğlu, “Dostluk siteleri kurduk”

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de Kent Konut marifetiyle “Dostluk Siteleri” kurduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit’teki Kent Konut ve TOKİ sitelerini ziyaret etti.

Başkan Karaosmanoğlu, “Dostluk siteleri kurduk”

26 Temmuz 2018 11:01


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit’te Kent Konut ve TOKİ tarafından hayata geçirilen siteleri ziyaret ederek sakinlerle bir araya geldi. Kocaeli’de Kent Konut marifetiyle “Dostluk Siteleri” kurduklarını ifade ettiği birlikteliklerde sitelerdeki çocuklarla, gençlerle ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Karaosmanoğlu’na site sakinlerinden Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür geldi. Başkan Karaosmanoğlu, Kent Konut ile yolu olmayan, itfaiye araçlarının geçemediği ve kısıtlı bir imkanlarla vadilerde yaşayan vatandaşımızın yerlerine, “dostluk siteleri” kurduk” dedi.


İzmit Kent Konut 1-2-3 ve 4 siteleri başta olmak üzere TOKİ sakinleri ile bir araya gelindiği ziyaretlerde Başkan Karaosmanoğlu’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da eşlik etti. Yapılan hizmetlerden dolayı site sakinlerinin teşekkür ettiği Karaosmanoğlu ise, “Kent Konut ile birlikte yaptığımız kaliteli binalarda hayatlarını sürdüren vatandaşlarımız bu sitelerde huzur içerisinde oturuyor. Bugün bir kez daha bu huzur ortamına bizleri davet eden site sakinlerine teşekkür ediyorum. Misafir olduğumuz site sakinlerimizle çardaklarda Kent Konut site sakinlerimizin çayını içtik. Onların huzur içinde oturmaları, çocuklarımızın parklarda oyun oynamalarını, oyun guruplarında spor yapanları görmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet seçiminde sandığa giderek iradelerini sandığa teslim eden tüm vatandaşlara teşekkür eden Karaosmanoğlu, “Her fırsatta tüm ilçelerimizdeki mahalle ve site sakinleri ile bir araya gelerek onların sesine kulak veriyoruz. Gereksinimleri belirliyor, yatırımlarımızı da buna göre belirliyoruz. Bu bölgenin imarını bizler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın burada yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürmeleri bizleri de mutlu ediyor. Bizi bu kentte yaşayan, bu sitelerde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu mutlu ediyor” şeklinde konuştu.




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