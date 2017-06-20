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20 Haziran 2017 13:37

Başkan Karaosmanoğlu, DSP İl yönetimini konuk etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yönetimini konuk etti.

Başkan Karaosmanoğlu, DSP İl yönetimini konuk etti

20 Haziran 2017 13:37


Uluslararası Fuar Merkezi ile Sanayi Mahallesi arasındaki karşıdan karşıya geçişleri sağlamak için yapılan yaya köprüsüne, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit’in isminin verilmesi nedeniyle Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.


DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu ziyarette, “Genel Başkanımız Önder Aksakal’ın da katıldığı programda Eski Genel Başkanımız ve Başbakanımız rahmetli Bülent Ecevit’in ismini Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki üste geçide verdiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra bu kararın meclisimizden oy birliği ile geçmesi de bizleri ayrı bir şekilde sevindirmiştir” dedi.


Birliktelikte gök kubbede hoş bir seda bırakmanın önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, DSP heyetine gerçekleştirdikleri nazik ziyaret için teşekkür etti. Ülkedeki siyasi liderlerin isimlerini ortaya çıkardıkları hizmetlerde yaşattıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Rahmetli Ecevit dürüst bir devlet adamıydı. Hayatı mücadele ile geçmişti. Ülkemize hizmet etmiş devlet adamlarına bizim de vefa borcumuz var” şeklinde konuştu.


DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yönetiminin ziyaretinde, başta yerel konular olmak üzere ulusal ve uluslararası gelişmeler de görüşüldü. Terörün dini, ırkı, mezhebi ve meşrebi olmadığını özellikler ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Terörün insafı ve vicdanı asla olmaz. Eğer canice yaptıkları eylem başarılı olmuşsa mutlu oluyorlar. Dünyadaki terörist aktivitelerin son bulması, ülkelerin yapacağı sağlam ve dürüst işbirliğine bağlıdır. Terör örgütlerinin arkalarındaki güç sonlandırılmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.


Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.




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