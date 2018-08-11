Başkan Karaosmanoğlu, “Dünya’da söz sahibi sporcular yetiştiriyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Uluslararası müsabakalarda derece yapan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcularla bir araya geldi. Birliktelikte Judo Ümitler Avrupa Kupası Şampiyonları Buket Karabulut, Merve Azak, Müberra Güneş, Ömer Kemal Aydın, Emirhan Karahan, Büyükler Akdeniz Oyunları Karate Şampiyonu Tuğba Yakan, Halter Şampiyonu Rabia Kaya, Atıcılık Avrupa Şampiyonu Murat İlbilgi, Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başaltı üçüncüsü ve Kocaeli’nin yeni Başpehlivanı Tanju Gemici, Küçük Orta Büyük Boy ikincisi Barış Bayev ve Küçük Orta Büyük Boy üçüncüsü Osman Hazar ziyarette hazır bulundu. Sporcularla yakından ilgilenen Karaosmanoğlu, Kocaeli gençliğine örnek oldukları için teşekkür ederken, “Geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirmede Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor olarak sorumluluk alıyoruz. Binlerce çocuğumuzu ve gencimizi kent genelinde inşa ettiğimiz spor salonlarında eğitmenlerimizle spor yapma alışkanlığı kazanmasına destek oluyoruz” dedi.

Elde edilen başarıdan olayı duyduğu memnuniyeti de ifade eden Karaosmanoğlu, “Başarılarınızın devamını diliyorum. Ancak yakalanan bu başarılarla yetinmemeliyiz. İnanıyorum ki Avrupa’da ve dünyada söz sahibi olan sporcu kardeşlerimizi bizler yetiştiriyoruz. Bu başarıların devamı ve aynı zamanda daha büyük başarıları elde etmek için tüm imkanlarımızı çocuklarımız ve gençlerimiz için kullanmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kocaeli’nin amatör spor dallarına yapmış olduğu yardımlarla Türkiye’de adından övgüyle söz ettirmekte olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, “Yapmış olduğumuz malzeme yardımları, ücretsiz kurslarımız, spor okullarımız hep bu amacın neticeleridir. Kâğıtspor’da yetişen dünya çapında sporcularımızın aldıkları madalyalar, kırdıkları Türkiye, dünya ve Avrupa rekorları göğsümüzü kabartmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak başta amatör sporlar olmak üzere, açtığımız tesisler ve yaptığımız yardımlarla spora ve sporculara her daim destek olmuş ve destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başarılı sporcuları tebrik eden Karaosmanoğlu, sporculara hediyelerini de takdim etti.