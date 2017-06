Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Ziyaretre Kocaeli’nin ekonomisine dinamizm katacak her türlü girişimin ve oluşumunun yanında olduklarını ziyarette ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “İnşallah yakın bir gelecekte, dünyanın en gelişmiş on ekonomisi içerisine gireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bu başarıyı da sizler gibi esnafımız ve üreticilerimizle yakalayacağız” dedi.

Görüşmede e-ticaret üzerinden yapılan motorlu araç alış satışların sektör tarafından dikkatle izlendiği belirten Oto Ticaret Merkezi Galericiler Sitesi Başkanı Emin Arı, “Aynı zamanda Türkiye Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu olarak vatandaşların yılda birden fazla araç satışı yapamaması konusunda çalışma başlattık. Bundan sonra kişilerin ve kurumların birden fazla otomobil alım satım ticaretini yapabilmesi için federasyonumuza üye olması ve verilecek kurslardan mezun olması noktasında girişimlerimiz var. Bunun yanı sıra federasyonumuz tarafından verilecek belgeyle noterden satış alış işlemlerinin yapılabilmesini de amaçlıyoruz. İkinci ellere garanti verilmesini hedefleyen tasarının da TBMM’de komisyondan geçti. Tek amacımız var, o da insanımıza iyi hizmet vermektir. Elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Görüşmede Kocaeli’nin bir sanayi, üretim ve ticaret kenti olduğunu bir kez daha vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Üretim olmadan kalkınma mümkün olmaz. Sanayici üretecek, ürettiğini satacak, esnafımız kazanacak, her birey ve kurum vergisini verecek, yerel idareler olarak bizler de bu vergilerle hizmet üreteceğiz. Gerçekleştirilen her yatırım, üretilen her mal ve hizmet kentimiz, insanımız ve ülkemiz için bir kazançtır. Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemiz ve Kocaeli’nin yararına olan çalışmaların her daim yanındayız. İş dünyamızın ve siz kıymetli esnafımızın destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin hızla geliştiğini ve son günlerde açıklanan ekonomik verilen çok iyi geldiğini de belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Ülkemizin dünyada etkinliği her geçen gün artıyor. Hükümetimizin uyguladığı politikalarla artık, çok daha fazla dikkate alınan, çok daha fazla sözü geçen bir konuma geldi. Elbette etkin ve etkili bir Türkiye konumuna gelmemiz için hükümetimizin uyguladığı doğru politikaların yanı sıra pek çok etkenin de şüphesiz katkısı var” diyerek sözlerini tamamladı.

Birliktelik, karşılık görüş alışverişinin yapılmasıyla sona erdi.