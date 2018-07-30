Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Yılmaz ve yönetimini Gebze ilçesindeki makamında ağırladı. Eğitimden yurt hizmetlerine kadar birden fazla konunun görüşüldüğü birliktelikte, Türkiye’nin 2023,2053 ve 2071 vizyonunun başarıya ulaşmasında gençlerin donanımlı eğitimin almasının yanı sıra onlara sanat, kültür ve spor alanlarında da aktif olmasının gereğine vurgu yapıldı.

24 Haziran seçimleriyle Türkiye’nin, İslam ve gönül coğrafyamız için var oluş mücadelesinin en önemli mihenk taşı olduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Ya geri gidecektik ya da dünyaya adalet getirmek için tekrar ayağa kalkmış bir millet olarak koşmayı sürdürecektik. Çok şükür milletimiz Türkiye’nin şahlanışına dönük koyduğu irade ayağa kalkmış bir ülkenin vatandaşları olarak gençlerimizin gelecekte söz sahibi olacağına olanak sağlamıştır. İşte bu sürecin ardından uzun yıllardır yetişmeleri için çalıştığımız gençlerimize güveniyoruz. Dünyaya adalet getirecek nesli STK’larımızla birlikte yetiştireceğiz” dedi.

Eğitim kurumlarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarının gençlik üzerine düşen görevlerinin varlığına da dikkat çeken Karaosmanoğlu, “Okul etrafında kurulan narkotimlerin sayıları ve nitelikleri daha da artırılacak olmasını çok önemli buluyorum. Özellikle uyuşturucuyla mücadele hususunda toplumsal mutabakatın sağlanacağı caydırıcı önlemler de hayata geçirilecek. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca, tüm gençlik merkezlerinde faaliyetlere katılan gençlere farkındalık eğitimleri verilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaların tam da merkezinde olacağız. Bu görevlerin yapılmasında STK’larımızda sorumluluk almalıdır” şeklinde konuştu.

Teknolojik bağımlılığın da önüne geçilmesi gereken diğer bir sorun olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu noktada ailelerimize çok önemli görevler düşmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çağın gerekliliklerinden uzak tutmak yerine onları verimli kullanmanın yolunu göstermemiz gerekmektedir. Millet olarak neslimizin geleceğinin güvenli ve sağlıklı olması da bu gibi önlemlerden geçtiğini bilmeliyiz” şeklinde konuştu.

Türkçenin, dünyanın en kadim ve yaygın olarak kullanılan dillerinden biri olduğuna ve bugün geniş bir coğrafyada farklı lehçe ve ağız değişiklikleriyle etkisini sürdürdüğüne de işaret eden Karaosmanoğlu, “Geçmişte Yusuf Has Hacip, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Ali Şir Nevai gibi isimlerin, Türkçenin taşıyıcısıydılar. Son yüzyılda da Türkiye’de Mehmet Akif, Ömer Seyfettin, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Arif Nihat Asya, Azerbaycan’da Bahtiyar Vahabzade, İran’da Şehriyar gibi pek çok dil ustasının, Türkçenin gücünü gösteren eserler ortaya koyduğunu gördük. Bu eserleri gençlerimize ulaştırmalı ve okumalarını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Görüşme karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.