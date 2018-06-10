Başkan Karaosmanoğlu, “Eğitime desteğimiz her yıl artarak sürecek”

Gölcük Saraylı Ortaokulu’nda, Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ve Kartepe Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki fen laboratuvarlarında gerçekleşen açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerin gözlem yapma, düşünme, fikir üretme ve yorum yapma gibi yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlamak için “Deneyerek Öğreniyorum Projesi” kapsamında il genelinde ihtiyacı olan okullara fen, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı kurduklarını gittiği her okulda ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Proje kapsamında, 42 ortaokula 42 adet fen laboratuvarı, 32 liseye 28 adet fizik laboratuvarı, 21 adet kimya-biyoloji laboratuvarı kurulumu gerçekleştirdik. Toplamda 74 okula 91 adet laboratuvar kurulumu yaptık. Diyoruz ki gençlerimiz ve çocuklarımız deneyerek öğrensin. Çok şükür bunun oluşmasına Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sunuyoruz” dedi.

Laboratuvarlarda çocukların denemekten çekinmemeleri gerektiğini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımız ve gençlerimiz yeter ki istesin. Bizler her daim yanlarındayız. Eğitime verdiğimiz katkılar ülkemizin ve kentimizin gelişmesine büyük imkan sağlayacak. Eğitim noktasında üzerimize düşen sorumluluğunu yerine getirmekten de çok mutluyum” diye konuştu.

Karaosmanoğlu, laboratuvarları da ziyaret ederek deney yapan öğrencileri yakından takip etti.