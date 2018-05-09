Başkan Karaosmanoğlu: “Eğitimi, hizmetlerimizin en başına yazıyoruz”

Eğitimi, hizmetlerimizin en başına yazıyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Anadolu Atatürk Lisesi ve Körfez Fen Lisesi okullarına yapılan müzik atölyesi sınıflarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımlarıyla açılışlar gerçekleştirildi. Sınıflarının açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnsanımızın huzur ve mutluluğu için çok çalışıyoruz. En önemli gündemimiz eğitimdir. Eğitimi, hizmetlerimizin en başına yazıyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından iki okula da yapılan müzik atölyesi sınıfında ses mikseri, hoparlör, elektrogitar, mikrofon seti, ses kartı ve iç donanım malzemelerinin hizmete alınmasıyla okullardaki sosyal alanlara, spor tesisleri gibi katkı yaptıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklar, gençler, liseliler ve üniversiteliler hepsi gözbebeğimiz. Onlar umudumuz ve yarınlarımızdır. Gençler iyi yetişsinler, bilgiyle donansınlar, çağın ilerisine gitsinler, mutlu bir hayatları olsun diye hepimiz çalışıyoruz. Bakın bu müzik sınıfı, bu konuda yetenekli olan çocuklarımızın ufkunu genişletecek, onlara öğrendiklerini ve bildiklerini uygulama fırsatı sunacak” diye konuştu.

Körfez Fen Lisesi’nin Bilim ve Sanat Şenliği’nin açılışına da katılan Karaosmanoğlu, burada da öğrencilere hitap etti. “Kariyer Günleri” kapsamında gençlere tecrübelerini ve bilgi birikimlerini aktaran Karaosmanoğlu, “Kocaeli, ülkemizin seçkin bilim ve eğitim yuvalarından birisidir. Buna ulaşılması noktasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerin kendilerine güvenmeleri ve geleceğe damga vuracak girişimci ruhla hareket etmelerini çok önemsiyorum. Dünya’da en büyük güç bilimin ve sanatın gücüdür” şeklinde konuştu.

Gençlere güvendiklerini ve onlar için çalıştıklarını dile getiren Karaosmanoğlu, “Öğretmenlerimizin gençlerimizin yeteneklerini keşfetmesine, geliştirmesine ve yönlendirmesine yardımcı oluyoruz, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Yerelde bizler gençlerin önünü açarken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da ülkemizin huzurlu ve mutlu yaşamların olduğu bir ülke için gece gündüz demeden çalışıyor. Gençlerin bilim ve sanatla yakından ilgilenmesi için talimatlar veriyor, bizlerde bunu yerine getiriyoruz. Bizlerin en büyük kazancı gençlerimizin hayata iyi hazırlanmasıdır. Çünkü gelecek gençlerindir. Biz onlara inanıyor ve güveniyoruz. Gençlerden cesur ve inançlı olmalarını istiyorum. Öğretmenlerimizden de Türkiye’nin önünü açacak gençlere umut vermesini, bilimin ışığında geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen bir neslin yetişmesi içinde daha çok özveride bulunmalarını da rica ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Körfez Fen Lisesi’ndeki Bilim ve Sanat Şenliği’nin stantlarını gezerek gençlerin çalışmaları da yerinde gördü.