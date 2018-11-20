Gübretaş İlk ve Ortaokulu'nda fen laboratuvarı, z kütüphane ve satranç sınıfını hizmete açan Başkan Karaosmanoğlu, "Eğitimsiz bir toplumun gelişmesi mümkün değildir" dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele ilçesinde yer alan Gübretaş İlk ve Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan fen laboratuvarı, satranç sınıfı ve z kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. 15 Eylül 2014 tarihinde Gübretaş tarafından 8 bin 997 metre kare arazi üzerine 24 derslikli olarak inşa edilmiş ve Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen okullardaki öğrencilerle yakından ilgilenen Karaosmanoğlu, okul müdürü Selçuk Dikbaş'tan verilen eğitim hakkında detaylı bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin okullarına kazandırdığı eğitim alanları için teşekkür eden öğrencilere, öğretmenlere, idarecilere ve velilere hitap eden Karaosmanoğlu, "Eğitimsiz bir toplumun gelişmesi mümkün değildir. Bu inançla çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet ediyoruz. İnşallah gelecek gençlerimizin ve onların sahip çıktığı nesillerin olacak” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, Başiskele Belediyesi'nin yaptığı akıl oyunları sınıfının açılışı da gerçekleştirilirken, öğrencilerin mutluluğuna tanık olan Başkan Karaosmanoğlu, “Hepimiz sevinçliyiz ve mutluyuz. Kıymetli varlıklarımızı ne kadar güzel yetiştirirsek ve geleceğe iyi hazırlarsak bizler de o kadar mutlu oluruz. İnsanın sağlığı büyük bir zenginlik iken bir velinin çocuklarının da iyi yetişmesi en büyük varlığıdır. Çocuklarımızın donanımlı yetişmesi için her birimiz görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki anlamda her türlü hizmeti kentimize sunarken, sosyal ve gençlik çalışmalarında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon da ilerliyoruz. Kaynaklarını iyi kullanan bir Türkiye ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımıza gereken özeni de gösteriyoruz. Sahiplendiğimiz bu vatan için hep birlikte çalışacağız” diye kouştu.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın da katıldığı açılışlarda önemli mesajlarda veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Aile birliğinden tutun da okul yönetimlerinden devletin tüm kademelerinde görev yapan herkes ülkemize sahip çıkıyor, çıkmaya da devam edecektir. Bakın Çanakkale'de iki yüz elli bin dedemiz bu vatan için canlarını verdi. Bugünün ve geleceğin güçlü Türkiye'si için bunu yaptılar. Çocuklarımızı güzel yetiştirmek için gayretimiz büyüktür. Bu ecdadımıza karşı aynı zamanda sorumluluğumuzdur. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımıza çok şey borçluyuz. Ülke olarak dünden daha iyi yarın daha iyi olacağız. Annelerimiz çocuklarına güzel şeyler öğretecek. Biliyoruz ki eğitimsiz bir toplumun gelişmesi mümkün değildir. Onun için çalışıyoruz hep birlikte eğitim diyoruz” şeklinde konuştu.