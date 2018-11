Başkan Karaosmanoğlu engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Dernek Başkanları Abdulsamet Elden ve Ercan Gunes'den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, engellilerle olan buluşmasında, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi. Dilovası Dernekler Federasyonu ziyaretinde ülkedeki birlik ve beraberlik anlayışının önemine değinen Karaosmanoğlu, “Bizler her fırsatta ilçelerimizdeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Ülkemizin ve kentimizin kalkınmasının yanı sıra, güçlü Türkiye'nin oluşmasında dirliğimize vurgu yapıyoruz. Hepimiz kardeşiz ve bu kardeşliğimiz kıyamete kadar da sürecektir” dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut'un da yer aldığı ziyaretlerde topumun her kesimine gittiklerini ve kucakladıklarını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Başkan Karaosmanoğlu, “Yüce Allah bize yaşamımız süresince karşılaşacağımız bazı zorlukları, imtihanları bize sunduğu gibi her zorluğu aşabilecek güç de vermiştir. Engellilerimizin hayattaki başarıları, bu zorlukların üstesinden gelinebileceğinin en güzel kanıtıdır. Şunu ifade etmeliyim ki insanî haklar konusunda da engelli ya da engelsiz diye bir ayrım da yoktur. Hepimiz aynı hak ve hürriyetlere sahibiz. Çünkü yaşam birlikte güzel ve anlamlıdır. İnsanlık bir aradaysa tamamdır. Engelli ve engelsiz her şeyden önce hepimiz insanız” diye konuştu.