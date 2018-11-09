Başkan Karaosmanoğlu fen laboratuvarını açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Tavşancıl Ziya Toplan Ortaokulu'nda Fen Laboratuvarı, Satranç ve Robotik Kodlama sınıfını öğrencilerle birlikte hizmete açtı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Tavşancıl Ziya Toplan Ortaokulu'nda Fen Laboratuvarı, Satranç sınıfı ve Robotik Kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmetine alınan sınıfların ve laboratuvarların öğrencilerin eğitimine çok önemli katkı sağladığını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, okuldaki 6 öğretmen ve 112 öğrenciye başarılı ve mutlu bir yaşam diledi. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Eğitim-öğretim, bir milleti ayakta tutan temel direklerden biridir. Bize yalnızca bilgi, meslek öğretmez. Erdemli bir insan olmayı da öğretir. Şüphesiz milletler çalışkan ve erdemli insanların omuzlarında yükselir. Bunun için temeli atılan, açılışı yapılan her okul ve bugün burada hizmete açtığımız laboratuvarlar bize gelecek için umut veriyor. Bugün de burada hayata geçirilen okulumuzun fen laboratuvarını, satranç ve kodlama sınıfı hepsi de birbirinden kıymetli sevgili yavrularımızın daha donanımlı yetişmesi içindir. Eğitim hayatına böyle bir katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz. Şüphesiz Kocaeli'ndeki eğitim kalitesi, gençlerimizin ilgisini çekiyor. Kocaeli Üniversitesi bu nedenle tercih ediliyor. Liselerimiz, ortaokullarımız, ilkokullarımız bu nedenle şehir dışından göç alıyor. Bu ise şehrimize ilgiyi daha artırıyor. Bundan da gurur duyuyoruz” dedi.

Açılış töreni çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.