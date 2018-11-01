Başkan Karaosmanoğlu fuar açılışına katıldı

Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı açılışının ardından kurulan stantları gezdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı açılışının ardından kurulan stantları gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen SANTEK 2018'in sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası olduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye'miz, 16 yıldır ekonomi alanında, dünyadaki ve çevremizdeki bütün olumsuz gelişmelere ve haince provokatif politikalara rağmen yeni politikalar üreterek büyüyor. Türkiye'nin tamamen millî projelerinin başarıları karşısında dün, ekonomi konusunda aleme ahkam kesenler; bugün, bir zamanlar 70 sente muhtaç denilen ülkemizin 16 yıl içinde IMF'den nasıl kurtulduğunu anlamaya çalışıyor. Bugün dünyada çok az ülkeye nasip olan kendi yerli piyade tüfeğini üreten, kendi insansız hava araçlarını imal eden, yerli imal edilecek tanklarıyla ordusunun gücüne güç katan, donanmasını kendi tersanelerinde üretilen gemilerle takviye eden ülkelerden birisiyiz. Dev sanayi üretimlerini çok şükür bugün gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile millî sanayimizin bütün temsilcilerini bu bakımdan bir kez daha huzurlarınızda tebrik ediyorum. Ekonomisi şaha kalkmış ülkemizin, toplam sanayi üretiminin yüzde 13'ünü, kimya sanayi üretiminin yüzde 27'sini ve de İstanbul'un ardından en çok ihracatını gerçekleştiren Kocaeli'miz; alternatif pazarları da iyi kullanarak 2023 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin en büyük sanayi kozlarından birisidir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Kocaeli'ni her alanda marka şehir yapmak için projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz'' dedi. Fuar, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından düzenlendi.