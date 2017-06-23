Başkan Karaosmanoğlu Gebzeli personellerle bayramlaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çalışanlara aileleriyle mutlu bayramlar dileyerek, Kocaeli için ortaya koydukları emek için de teşekkür etti. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze bölgesinde çalışan personellerin bayramını Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde kutladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Ulaşımpark Genel Müdürü Yasin Özlü’nün de katıldığı birliktelikte bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Biz büyük bir aileyiz. Hamdolsun geçtiğimiz 13 yılda kubbede hoş bir seda bıraktık, bırakmaya devam ediyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze çalışanları, İSU, Ulaşımpark ve diğer birimlerde görev yapan personellerin katıldığı bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Gerek Gebze olsun gerek diğer ilçelerimizle birlikte hareketli ve üreten bir şehirde yaşıyoruz. Göç alan ve doğal olarak nüfusu artan bir kentteyiz. Bu noktada geçmişten gelen problemleri hallederken, yaşamın içerisindeki yeni çıkan ihtiyaçlara da cevap vereceksiniz. İşte bizler sizlerle birlikte Kocaeli’nin müşterek ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Gebze bölgemiz ve diğer ilçelerimizde sayısızca kalıcı eserler yaptık. Bunu sizlerle başardık. Bu hizmetlerin ortaya çıkmasında sizlerin büyük bir katkısı var” şeklinde konuştu.

Enerjilerinde ve heyecanlarında en küçük azalma olmadığını da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent için sizlerin de fikirlerinizi bekliyoruz. Bizler burada hayatın içerisindeyiz. İşte sizler de kentimiz içerisindeki eksiklikleri banane demeden gerekli yerlere bildirecek ve takibini yapacaksınız. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Çünkü sevdiklerimizle bu çevrede yaşıyoruz. Hepimiz güzel bir çevrede yaşamak isteriz” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

“Beytü’l-mal’a sahip çıktık ve çıkamaya da devam ediyoruz” diyen Başkan Karaosmanoğlu, konuşmasında, “Bu dönemde her şeyimize sahip çıktık. 15 Temmuz’da namusumuza sahip çıktık. Sahip çıkanlardan Allah razı olsun. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Ancak namusumuzu kurtardık. Yoksa bölgemizde zelil duruma düşmüş ülkeler gibi olurduk. Başkomutanımız ve halkımız ilk andan itibaren beraber vatanına sahip çıktı. İşte ülkemize sahip çıkmak her bireyimizin görevidir. Doğruya ve hakka sahip çıkmazsak izzetimizi ve şerefimizi kaybederiz. Bu vatanda kalmamızı, gelişmemizi ve güçlü olmamızı maalesef birileri istemiyor. Emirlerini yerine getiren bir ülke hayalleri var. Ancak biz liderlik yapacak bir ülkeyiz. Bizde kölelik yok. Kurumlarımızda çalışan herkes görevi ne olursa olsun bu kente ve bu ülkeye sahip çıkmakla görevlidir” diye konuştu.

“İşçisiyle memuruyla bu ülkeye ve demokrasisine sahip çıkacağız” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Demokrasi, fazilet ve erdemdir. Halkımızda buna sahip çıkıyor, çıkamaya da devam edecektir. Demokrasi siz çalışanlarımızla ve milletimizle daha da güçlenecektir. Daha onurlu ve sağlıklı bir şehrin insanı olarak yaşamak istiyoruz. İşte bunu da sizlerle başarıyoruz” açıklamasını yaptı.

Başkan Karaosmanoğlu son olarak Gebze bölgesindeki tüm çalışanların Ramazan Bayramı aileleriyle ve sevdikleriyle kutladığını da ifade etti. Bayramlaşma töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de, “Gebze de Büyükşehir de bizim. Çok uyumlu çalışıyoruz. Güzel bir iletişimimiz var. Bu da siz çalışanlarımızla birleştiğinde ortaya çok güzel başarılar ortaya çıkıyor. Ekiplerimiz bir bütün olarak halkımıza hizmet veriyor. Sizlerin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramını kutluyorum”dedi.

Tören başkanların personelle tek tek bayramlaşmasıyla sona erdi.