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16 Haziran 2017 12:19

Başkan Karaosmanoğlu: “Geleceğin şampiyonları bu merkezlerden çıkacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yavuz Sultan Mahallesindeki yüzme havuzunun ve Yenikent’teki spor fabrikasının son hallerini yerinde inceledi.

Başkan Karaosmanoğlu: “Geleceğin şampiyonları bu merkezlerden çıkacak”

16 Haziran 2017 12:19


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Yavuz Sultan Mahallesinde yapımı devam eden kapalı yüzme havuzu ve Yenikent’teki çok amaçlı spor salonunda (Sporcu Fabrikası) incelemede bulundu. Denetimlede Başkan Karaosmanoğlu’na, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Cintimar ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da eşlik etti.


Denetimlerde, gençlik için ortaya koyulan bu projelerin önemine değinen Başkan Karaosmanoğlu, “Geleceğin şampiyonları bu merkezlerden çıkacak. Devletimizin tüm kurumları neslimizin emrindedir” dedi. İlk olarak Sporcu Fabrikası’nın salonlarını inceleyen Başkan Karaosmanoğlu, teknik ekipten de detaylı bilgi aldı. Kocaeli Çok Amaçlı Spor Salonu yaklaşık yedi dönüme yerleşirken, kapalı alanı da üç dönüm olarak planlandı. Dört adet minder sporları salonu, 1 adet büyük salonu ile jimnastik sporuna hizmet verecek salonun Kocaeli’de önemli hizmetler vermesi bekleniyor. Büyük salon 700 metre kare olurken, diğer salonlar 375 metre kare olarak planlandı. Betonarme çelik karkas yapı sistemi ile yapılıp kenetli saç kaplama çatı örtüsüne sahip olan Sporcu Fabrikası’nın tam manasıyla hizmete girmesinin iki ayı bulması bekleniyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ikinci durağı, Derince Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü kapalı yüzme havuzu oldu. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi’nin de katıldığı teknik inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Buradaki yüzme havuzumuzun inşaatı neredeyse tamamlanmış durumdadır. Olimpiyat şampiyonlarının yetişmesinde burası da bir merkez olacaktır. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.


İnceleme spor ve gençlik üzerine yapılan istişarelerin ardından sona erdi.




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