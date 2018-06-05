Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Akademi Lise; bünyesinde eğitim gören 12. sınıf ve mezun grubu öğrencileri ile velilerine iftar yemeği verdi. Yaklaşın 5 bin kişinin katıldığı iftarda konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençler, gelecek sizin omuzlarınızda yükselecektir. Gelecekteki Türkiye’yi birlikte sizlerle inşa edeceğiz. Yarınlar sizi bekliyor, kendinizi iyi hazırlayın” diyerek başarılar diledi.

Büyükşehir Fuar Merkezi’nde gerçekleşen devasa iftara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel, Büyükşehir yöneticileri, Akademi Lise eğitmenleri katılım gösterdi.

İftar öncesi düzenlenen programda kişisel gelişim uzmanı ve yazar Ahmet Şerif İzgören, öğrencilerle buluştu. Kendine has sunumuyla veriler üzerinden gençlere üniversite sınavı öncesi hedef, kariyer, başarı, emek, liderlik, üretmek-tüketmek, alışkanlıklar başlıklı konularda deneyimlerini paylaştı.

Gençleri en büyük sermaye olarak tanımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençlik bizim umudumuz, yarınlarımızdır. Gelecek sizin omuzlarınızda yükselecektir. Gelecekteki Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Bir ülkenin geleceğinde gençlik yoksa o ülkenin de geleceği yoktur. Sevgili gençler ekmeksiz yaşanabilir ama umutsuz yaşanmaz. Geleceğe umutla ve inançla bakın. Yarınlar sizi bekliyor. Kendinizi iyi hazırlayın. Sevgili veliler gençlerimizi önemseyin. Kılavuz Gençlik projemiz ile biz gençlere en güzel hizmetleri sunuyoruz. Yarının Türkiye’si buralardan yetişiyor. Her biriniz yarınların sorumluluk sahibisiniz” dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Karaosmanoğlu, “Hayata çok güzel adım atıyorsunuz. Kendinizi hayata hazırlayacağınız en önemli kavşaktasınız. Allah yolunuzu açık etsin. Sizler geleceğimizsiniz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Gençleri çok seviyor ve önemsiyor. Seçme ve seçilme yaşını 18’e indirdi. Bazı siyasiler bunu yadırgadı, ‘ülkeyi çoluk çocuğa mı emanet edeceksiniz?’ dediler. 18 yaşındaki insan artık çocuk değildir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında, İstanbul’u fethedip çağ kapatıp, çağ açtı. Akıl yaşta değil, baştadır. Gençlerimize güveneceğiz, biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizi yarın belediye meclislerinde, parlamentoda değerlendireceğiz. İyi yetişmiş gençlere her alanda ihtiyacımız var” diye konuştu.