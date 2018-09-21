Başkan Karaosmanoğlu, hal esnafının beraket duasına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kullar'da kente hizmet veren yeni hal binasında geleneksel olarak her hafta cuma günü sabah namazından sonra yapılan bereket duasına katıldı. Bereket duasına AK Parti MKYK Üyesi-Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Kemal Altunel, Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, KOMESKOM Dernek Başkanı Hüseyin Balkaya, oda başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Ziyaretinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği ve pazarcı esnafına hizmet etmeyi sürdüren sebze-meyve halinin modern yapısıyla tüm taleplere en güzel şekilde cevap verdiğini belirten Başkan Karaosmanoğlu, hal esnafıyla yakından ilgilenerek bereketli işler diledi. Burada sabah namazını hal esnafı ile birlikte kılan Başkan Karaosmanoğlu, daha sonra esnaflarla birlikte yapılan bereket duasına da katıldı.

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Karaosmanoğlu, “Her birimiz komşuyuz, arkadaşız, hemşeriyiz, kardeşiz. Bunu kimse bozamaz, bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Bizler aynı ağacın köklerinden beslendik. Hal esnafımızda bu anlayışla bu kente en güzel hizmeti sunmak için çalışıyor. Esnaf kardeşlerimizi seviyoruz. Bize sevgiyi, insanlığı, barışı kardeşliği öğütleyen Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre gibi büyüklerimizin öğütlerini her birimiz and bildik. Esnafımız ve bizlerde bu öğütlerle yaşamımıza devam ediyoruz. Hal esnafımız başta olmak üzere kentimizdeki tüm esnaf kardeşlerime bereketli işler diliyorum. İnsanı, sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği gönlümüzün başköşesine koyduk. Rabbim, bütün esnaflarımıza sıhhat ve huzur versin. Huzurumuzu bozmak isteyenlere de fırsat vermesin” dedi.

Ahilik Haftası dolayısıyla İzmit Halinde Bilecik Söğüt'ten zeybek ekibi halk oyunu gösterisi de gerçekleştirdi. Ayrıca meyve-sebze oyma sanatçıları da hünerlerini gösterdi.