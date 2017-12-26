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26 Aralık 2017 13:14

Başkan Karaosmanoğlu, “Halkımıza deprem gerçeğini anlatmamız gerekiyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, vatandaşların afetlere karşı hazır olması için düzenlenen eğitim programlarından birisi olan Güvenli Yaşam Odası’nı yerinde inceledi.

Başkan Karaosmanoğlu, “Halkımıza deprem gerçeğini anlatmamız gerekiyor”

26 Aralık 2017 13:14


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen mahalle halkı afetlere hazırlık eğitim projesi kapsamında, Güvenli Yaşam Odası’nı yerinde inceledi. Toplumda afet bilinci kültürünü oluşturulmasına dönük projenin çok önemli olduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de belli aralıklar büyük depremler olmuştur. Bu nedenle yapılaşmamızı deprem gerçeğine göre yapacağız. Ayrıca büyük bir deprem anında evimizdeki eşyaların insanımızın yaşamlarını almasına ve sakat bırakmasına karşı da önlem almalıyız” dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı önlem alınması noktasında eğitim çalışmaları yürüttüklerini de belirten Karaosmanoğlu, 1999 depreminde evlerin ve eşyaların yıkılması nedeniyle hayatını kaybedenlerin yanı sıra sakat kalan insanların olduğunu da söyledi. Karaosmanoğlu ayrıca, “Doğal afetlerde ve özellikle depremlerle mücadelede vatandaşlarımızdan arzum, tehlike oluşturabilecek eşyalarını duvara monte etmeleridir. Bu sayede kendilerini varsa çocukların hayatlarını korumada veya engelli kalmalarını önlemede başarılı olurlar” ifadelerini sarf etti.


Sadece binanın çökmesinin yanı sıra evdeki eşyaların risklerinin farkında olunması için eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Karaosmanoğlu, “Çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza deprem gerçeğini anlatmak lazım. Deprem öncesi ne gibi önlemler alacağımızı deprem anımızda da neler yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Burası da çocuklarımıza ve gençlerimize güvenli yaşam odasında okullarına ve mahallerine giderek eğitim veriyoruz” açıklamasını yaparak sözlerini tamamladı.


Güvenli yaşam projesi ile doğal afetlerle mücadelenin yapılabilmesinin en iyi yolu da halkın yerel tehlike, riskler ve afet konusunda bilinçlenmesi, tehlike ve risklere karşı önlemlerin alınması, afet yönetim sistemine halkın paydaş olarak katılımının sağlanması hedefleniyor. Güvenli Yaşam Odası ile toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda farkındalık oluşturulması sağlanıyor.




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