Başkan Karaosmanoğlu: “İmar Barışı başvuruları 8 Haziran’da başlıyor”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve yeni yönetimi makamında ağırladı. Esnafların temsilcilerine kentin ortak değerlerini yaşatan iki kurumun birlikte hareket etmesinin nedenli önemli olduğunu ziyarette ifade eden Karaosmanoğlu, “Her daim karşılaştığımız zorluklarda ortak hareket etme erdemini birlikte göstereceğiz. Esnaflarımızın yanındayız ve destekçileriyiz. 2023’ün Türkiye’si yolunda önemli bir temel taşı görevini yürüten esnaflarımızın üreteceği verimli her projede Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceğiz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman esnaf ve odaların yanında olduklarını her fırsatta hissettirmeye çalıştıklarını da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Bu zamana kadar nasıl ki birlikte hareket etiysek bundan sonra da sizler için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yaptığımız plânlar, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hepimizin ortak kararı, ortak eseridir. Bizim arkamızda dimdik durduğunuz, inandığınız ve yeni Türkiye’nin lider ülke olması yolunda önümüzü açtığınız için sizlere müteşekkiriz. Sizlerin desteği ve gayretini yanımızda hissederek, çalışmalarımız devam ettikçe, kentimiz çok daha güzel, çok daha mamur bir kent haline gelecek” diye konuştu.

İmar barışı düzenlemesine de değinen Karaosmanoğlu, “Bu düzenleme ile vatandaşlarımızın yıllardan beri devam eden köklü ve kangren haline gelmiş önemli bir sorun gündemden çıkacak. Yaklaşık 13 milyona yakın hanenin, iş yeri, konut gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun hükümetimizin son yaptığı düzenleme ile inşallah tamamen ortadan kalktı. Bu bir milattır ve geleceğe bir çizgi çekmektir. Bundan sonra da bu gibi teşebbüslere asla izin verilmeyecektir. 8 Haziran itibariyle imar barışıyla ilgili müracaatlar resmen başlayacak. Yönetmelik düzenlemesi de hazırlandı, Cuma gününden itibaren vatandaşlarımız, gerek e-devlet üzerinden müracaatlarını yapabilecekler, tercih etmeyenler ise bulundukları şehrin ve ilçenin çevre şehircilik birimlerine müracaat etmeleri gerekecek. İmar barışı ile ilgili bu işlemler 31 Ekim 2018’e kadar sürecek. Vatandaşlarımız bu zaman diliminde en hızlı biçimde başvursunlar. Esnaf odalarımız ve STK’larımız bu konu üzerine de duyuru noktasında çalışma yapsınlar” şeklinde konuştu.