Başkan Karaosmanoğlu inceleme yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Köseköy Kavşağı'ndaki çalışmalarını yerinde inceledi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 110 metre kapalı tünel (dal-çık) 500 metre açık kısım ile inşası tüm hızıyla devam eden Kartepe Köseköy Kavşağı'ndaki çalışmalarını yerinde inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç'ın da eşlik ettiği incelemede çalışmaların gece gündüz demeden hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “Kartepe Köseköy Kavşağı, D-100 üzerinde önemli bir hizmeti yerine getirecek” açıklamasını yaptı.

Proje anayolu bin 300 metre, 2 bin 600 metre de kuzey ve güney yan yollarıyla 1 adet de yaya köprüsü inşa edileceğini incelemede ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacağını da kaydetti. D-100 Karayolu'nun Kuruçeşme ve Özdilek arasında yer alan 20 kilometrelik bölümünün kesintisiz hale gelmesinin önemine vurgu yapılan incelemede, trafik sıkışıklığının giderilmesinin de bölge için büyük bir kazanım olduğu belirtildi.