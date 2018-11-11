Başkan Karaosmanoğlu işçilerle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası İMES OSB'de üretim yapan Bektaş Metal'i ziyaret etti, ülke ekonomisini değerlendirdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası İMES OSB'de üretim yapan Bektaş Metal'i ziyaret etti. Her fırsatta yatırımcıları ve işçileri ziyaret ederek ülke ekonomisine katkıları için teşekkür eden Karaosmanoğlu, bir seneden beri üretim yapan ve yaklaşık 150 çalışanı bulunan üretim merkezinin yüzde yüze ulaşan ihracat kalemi nedeniyle de firma sahibi Kemal Bektaş ve emekçileri tebrik etti, işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. Çalışanlara bir selamla konuşması da yapan Karaosmanoğlu, “Dünya üzerinde en kıymetli kazanç alın teridir.Çünkü adı üstünde o kazançta emek vardır, zeka vardır, alın teri vardır. Yorgunlukla demlenmiş bir ömür vardır.İşte bu kazanç, insanın kursağında ki helal lokmandır” dedi.

Öğle yemeği sonrası ayın en başarılı çalışanlarına hediyesini de takdim eden Başkan Karaosmanoğlu, işçilere üretime katkı sundukları için özellikle teşekkür etti. Helal rızık ve alın teriyle kazanılmış kazancın önemini bir kez daha vurgulayan Karaosmanoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada da, “İslâm'ın Büyük Halifesi Hz. Ömer, 'Yaşamayı temin eden bir sanat,insanlara el açmaktan daha hayırlıdır' diyerekçalışmanın önemine işaret etmiştir.Dinimizde de örfümüzde şöyle bir gerçek vardır. İşçi verilen işi layıkıyla yerine getirecek,işveren de emeğin karşılığını layıkıyla verecektir. İşveren, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in,'işçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz' hadisine uyacak.İşçi de işveren de kendi sorumluluklarına riayet edecek" diye konuştu.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona ererken, Karaosmanoğlu üretim hattında inceleme yapmayı da ihmal etmedi. Dilovası OSB Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, İMES'in üretim kapasitesi ve gelişimine dönük yatırım hedefleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut'ta eşlik etti.