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28 Aralık 2016 13:55

Başkan Karaosmanoğlu, İzmit Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Anadolu Lisesi yönetimini ağırladı

Başkan Karaosmanoğlu, İzmit Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Anadolu Lisesi yönetimini ağırladı

28 Aralık 2016 13:55

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Anadolu Lisesi yönetimini ağırladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Anadolu Lisesi idarecileri ve okul aile birliğinin yanı sıra Başiskele Vali İhsan Dede İlkokulu yönetici ile öğrencilerini makamında konuk etti. Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Onların fikirlerini, eserlerini ve edebi kimliklerini tüm neslimize aktarabilmek hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuurun ayakta tutulabilmesi için Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek gibi ulvi şahsiyetleri hatırlamak hepimizin içtenlikle yerine getirmesi gereken bir görev olmalıdır” diye konuştu.



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