Başkan Karaosmanoğlu, “İznik yolunun kalan kısmını tamamlıyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon merkezinin organize ettiği programlara katılırken, diğer taraftan da Sivil Toplum Kuruluşlarını ve vatandaşlarla olan buluşmalarını da eksiksiz bir şekilde sürdürüyor. Son olarak Gölcük Donanma Mahallesi’ndeki İznikliler Derneği’ni ziyaret eden Karaosmanoğlu, Sultan Camisi’nin cemaati ve sakinleriyle de buluştu. Oldukça samimi geçen ziyaretlerde ilk olarak İznikliler Derneği’ne konuk olan Karaosmanoğlu, İznik yolu hakkında bir müjde verdi. Karaosmanoğlu, “İznik yolunun son yedi kilometrelik kısmının yapımına en geç Ağustos ayı itibariyle başlıyoruz. Kış gelmeden de bitirerek vatandaşımızın hizmetine alacağız” dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve partililerin de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyete kiraz ikram eden İznikliler, Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu hizmetler için Karaosmanoğlu’na teşekkür ettiler. Gölcük Belediyesi ile ortaya koyulan uyum sayesinde maksimum verim alarak her projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’deki tüm yatırımlarımızı bir plan çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Yerel hizmetlerin başarısı aynı zamanda hükümete ve siyasal istikrara bağlıdır. Bakınız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ile Türkiye, 2002’den itibaren kalkınmasını sürdüren bir yolda ilerliyor. Ancak bu yol kolay da kaydedilmiyor. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar maalesef bizi durdurmak için tüm oyunları oynamak için çalışıyorlar” diye konuştu.

Türkiye’nin güçlü bir lideri ve başarılı bir ekibi olduğunu da sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Günümüz Türkiye’sinde Cumhurbaşkanımız liderliğindeki siyasi anlayışın dışında ülkemizin eserlerine eser katma niyetinde olan maalesef yok. Bugün ülkemizde Cumhurbaşkanımız etrafında bir ve beraber olan siyasal hareket, geleceğin güçlü Türkiye’si için çaba sarf ediyor. Siyaset eserleri yıkmak değil eserin üzerine eser koymaktır. Bu milletin evladı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin bağrından çıkmıştır. Başkomutanımız milletinin derdiyle dertlenmiştir” şeklinde konuştu.

Donanma Mahallesi’ndeki İznikliler Derneği ile olan ziyaretinde gençlerin elinden tutulması için herkese görev düştüğünü de dile getiren Karaosmanoğlu, “Bu konuda STK’larımızla projeler üretiyoruz. Ancak daha fazla üretmek için önümüzde hiçbir engel de bulunmuyor. Türkiye bugün kabuğunu yırtmıştır. Artık daha güçlü olmak için önünde 24 Haziran seçimleri durmaktadır. İnşallah bu seçimden Cumhurbaşkanımız mecliste de çoğunluk sağlayarak hizmet yoluna devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Karaosmanoğlu ayrıca, yine Donanma Mahallesi’ndeki Sultan Camii’nin cemaati ve sakinleriyle de buluşarak hasbihal etti.